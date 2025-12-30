Paukenschlag kurz vor Jahreswechsel: Liverpool entlässt Coach

Der FC Liverpool hat kurz vor dem Jahreswechsel Konsequenzen für den Negativlauf im ersten Halbjahr gezogen.

Als Meister ist der FC Liverpool auch heuer mit großen Ambitionen in die Premier League gestartet. Doch nach 18 Spieltagen und einer wochenlangen Ergebnis-Krise ist der Traum vom Meistertitel weit entfernt. Seit Wochen wird über ein mögliches Aus von Coach Arne Slot spekuliert.

Doch bislang hielten die Klub-Bosse dem Niederländer die Treue. Als mögliche Kandidaten galten zuletzt Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle, Luis Enrique von Paris Saint-Germain, Cesc Fabregas und Zinedine Zidane. Xabi Alonso wäre erst ein Thema an der Anfield Road, sollte er bei Real Madrid entlassen werden. Auch Oliver Glasner wurde immer wieder gehandelt.

Obwohl der Titelverteidiger derzeit wieder auf Platz 4 in der Tabelle liegt und zumindest noch die Qualifikation für die Champions League machbar scheint, hadert man immer mehr mit den Ergebnissen.

Millionen-Transfers schlagen nicht ein

Hinzu kommt, dass sich die Millionen-Transfers von Florian Wirtz oder Alexander Isak bislang nicht ausgezahlt haben. Der Deutsche hat erst am Wochenende sein erstes Liga-Tor im Trikot der Reds erzielt. Weiters gab es auch den öffentlichen Streit mit Superstar Mohamed Salah.

© Getty

Besonders eklatant ist derzeit die Schwäche bei Standardsituationen. Zwölf Gegentore resultierten aus Eckbällen oder Freistößen, kein Team in der Liga hat mehr kassiert. Bei der Ausführung von Freistößen oder Ecken werden nur 2,4 Tore pro 100 Standardsituationen erzielt. Nur der FC Brentford ist in dieser Statistik schlechter.

Coach muss wegen Horror-Statistik gehen

Ausgerechnet zwei Tage vor dem Jahreswechsel haben die Verantwortlichen nun doch die Reißleine gezogen. Der erste Mitarbeiter aus dem Trainerstab von Slot muss die Koffer packen.

Aaron Briggs, der Standardtrainer, wurde mit sofortiger Wirkung entlassen und nicht nachbesetzt. Seine Agenden werden unter dem vorhandenen Betreuerstab aufgeteilt. „Wir haben so viele Standardsituationen sehr gut verteidigt. Aber Tatsache ist, dass wir zu viele Tore auf diese Weise kassiert haben, und das tut weh. Das müssen wir verbessern“, beklagte Kapitän Virgil van Dijk zuletzt frustriert.