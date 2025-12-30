Lewandowski-Ersatz: Barca mit Angebot für Topstürmer

Die Gerüchte um die Zukunft von Robert Lewandowski ranken sich schon länger, ebenso um dessen Nachfolger. Wie die "Marca" berichtet, hat der FC Barcelona nun auch ein Angebot abgegeben.

Immer wieder hat der polnische Stürmer mit Verletzungen zu kämpfen, wenn er aber spielt, dann trifft er auch meistens. Acht Tore und zwei Vorlagen in 13 Spielen sind immer noch eine gute Bilanz, auch wenn man sie von ihm besser kennt.

So oder so, Barca muss für die Zukunft planen und von den zahlreichen Namen scheint sich nun einer herauszukristallisieren. Die "Marca" spricht von einem offiziellen Angebot für Dusan Vlahovic von Juventus.

Im Winter oder im Sommer

Die Alte Dame versucht seit längerem vergeblich den Vertrag des 1,90-Meter-Hünen zu verlängern. Die Katalanen wären wohl bereit, im Sommer ablösefrei zuzuschlagen, probieren ihr Glück nun aber auch im Winter.

Welche Summe dieses Angebot beträgt, ist aber nicht bekannt. Allerdings kann es sich nicht um Unsummen handeln, wie die 80 Millionen Euro, die Juve einst an die Fiorentina zahlte. Der 25-Jährige ist außerdem noch bis März verletzt und blickt gerade einmal auf drei Tore in der Serie A - wettbewerbsübergreifend sind es immerhin acht in 20 Partien.

Ob Vlahovic die ideale Wahl für Hansi Flicks Fußball ist? Der 41-fache serbische Nationalspieler ist vor allem im Strafraum gefährlich, mit Lamine Yamal oder Raphinha kann er immerhin auf einige gute Vorlagen hoffen, allerdings muss er auch am intensiven Pressing teilnehmen können.