Hammer-Gerücht: DIESER Klub will Marc-Andre ter Stegen sofort holen

Marc-André ter Stegen steht vor einem möglichen Neustart – und plötzlich rückt ein überraschendes Ziel in den Fokus.

Der FC Girona hat sein Interesse am deutschen Nationaltorhüter bestätigt und könnte dem 33-Jährigen genau jene Bühne bieten, die er für seinen WM-Traum dringend braucht.

„Er ist ein Top-Spieler. Jeder würde ter Stegen gerne haben“, sagte Gironas Trainer Miguel Ángel Sánchez Muñoz, besser bekannt als Míchel, am Montagabend bei einer Preisverleihung des katalanischen Fußball-Verbandes. Aussagen, die die Gerüchte um einen Wechsel des Barca-Keepers weiter anheizen. Denn bei seinem aktuellen Klub FC Barcelona hat ter Stegen sportlich keine Perspektive mehr.

Leihe möglich

Nach übereinstimmenden Medienberichten verhandeln die Katalanen derzeit intensiv mit Girona über ein Leihgeschäft bis zum Saisonende. Für ter Stegen wäre es die Chance auf regelmäßige Spielpraxis – ein entscheidender Faktor mit Blick auf die Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada. Der DFB-Keeper will dort als Nummer eins ins Turnier gehen, weiß aber selbst: Ohne Einsätze wird dieses Ziel kaum zu erreichen sein.

Das hat zuletzt auch Bundestrainer Julian Nagelsmann unmissverständlich klargemacht. „Es ist wichtig, dass er spielt“, sagte der DFB-Teamchef. Entscheidend sei nicht zwingend der Name des Klubs, sondern die Konstanz auf dem Platz. „Natürlich wäre es gut, dass er auch noch einigermaßen gut spielt“, schob Nagelsmann hinterher.

Spielpraxis für WM

In Girona hätte ter Stegen jedenfalls reichlich Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Die Defensive des Tabellen-Drittletzten ist mit 33 Gegentoren nach 17 Spielen die schwächste der Liga – ein klarer Ansatzpunkt für einen Torhüter seines Formats. Auch privat spricht einiges für den Wechsel: Girona liegt nur rund 100 Kilometer nördlich von Barcelona, ter Stegen wäre in seiner aktuellen Trennungssituation weiterhin in der Nähe seiner beiden Söhne.

Beim FC Barcelona steht der langjährige Kapitän zwar noch bis 2028 unter Vertrag, doch sportlich ist er dort außen vor. Nach einer Rücken-OP kam er im Dezember lediglich im Pokalspiel beim Drittligisten CD Guadalajara (2:0) zum Einsatz. „Es war eine gute Gelegenheit für ihn. Nur für dieses Spiel“, hatte Trainer Hansi Flick danach nüchtern erklärt.