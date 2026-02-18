Titelrennen spitzt sich zu! Arsenal patzt bei Schlusslicht Wolverhampton

Herber Rückschlag für Arsenal im Kampf um die Krone der Premier League. Die Londoner verspielen bei Schlusslicht Wolverhampton eine komfortable Führung und lassen wichtige Punkte liegen.

Tabellenführer Arsenal hat am Mittwoch beim Tabellenletzten Wolverhampton wichtige Zähler im Titelkampf liegen gelassen. Trotz einer souveränen 2:0-Führung mussten sich die "Gunners" am Ende mit einem 2:2 begnügen. Durch den späten Punktverlust schrumpft der Vorsprung auf Verfolger Manchester City auf fünf Punkte, wobei City noch ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Saka-Gala reicht nicht aus

Offensiv-Juwel Bukayo Saka (5.), der gerade erst mit einem neuen Rekordvertrag zum bestbezahlten Profi des Clubs aufgestiegen ist, brachte die Gäste früh in Führung. Piero Hincapie (56.) erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0 und schien den Sieg für den Favoriten einzutüten. Doch das Schlusslicht aus Wolverhampton, der Stammverein des aktuell zum LASK verliehenen ÖFB-Stürmers Sasa Kalajdzic, gab nicht auf.

Eigentor-Drama in der Nachspielzeit

Nachdem Hugo Bueno (61.) den Anschlusstreffer für die "Wolves" erzielte, geriet das Arsenal-Bollwerk ins Wanken. In der vierten Minute der Nachspielzeit folgte der Nackenschlag: Ein Schuss von Tom Edozie wurde von Riccardo Calafiori (94.) unglücklich an die Stange und ins eigene Tor abgefälscht. Während Wolverhampton trotz des Punktes bei 17 Zählern Rückstand auf das rettende Ufer vor dem Abstieg steht, hat City den Titel nun wieder in der eigenen Hand.

Showdown am Wochenende folgt

Für Arsenal steht die nächste Bewährungsprobe am Sonntag im hitzigen Nordlondon-Derby gegen Erzrivale Tottenham an. Manchester City kann bereits am Vorabend im Heimspiel gegen Newcastle United den Druck auf die Londoner weiter erhöhen. Das Rennen um die englische Meisterschaft bleibt elf Spieltage vor dem Ende damit spannender denn je.