Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Arsenal
© Getty

Premier League

Titelrennen spitzt sich zu! Arsenal patzt bei Schlusslicht Wolverhampton

18.02.26, 23:23
Teilen

Herber Rückschlag für Arsenal im Kampf um die Krone der Premier League. Die Londoner verspielen bei Schlusslicht Wolverhampton eine komfortable Führung und lassen wichtige Punkte liegen.

Tabellenführer Arsenal hat am Mittwoch beim Tabellenletzten Wolverhampton wichtige Zähler im Titelkampf liegen gelassen. Trotz einer souveränen 2:0-Führung mussten sich die "Gunners" am Ende mit einem 2:2 begnügen. Durch den späten Punktverlust schrumpft der Vorsprung auf Verfolger Manchester City auf fünf Punkte, wobei City noch ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Saka-Gala reicht nicht aus

Offensiv-Juwel Bukayo Saka (5.), der gerade erst mit einem neuen Rekordvertrag zum bestbezahlten Profi des Clubs aufgestiegen ist, brachte die Gäste früh in Führung. Piero Hincapie (56.) erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0 und schien den Sieg für den Favoriten einzutüten. Doch das Schlusslicht aus Wolverhampton, der Stammverein des aktuell zum LASK verliehenen ÖFB-Stürmers Sasa Kalajdzic, gab nicht auf.

Eigentor-Drama in der Nachspielzeit

Nachdem Hugo Bueno (61.) den Anschlusstreffer für die "Wolves" erzielte, geriet das Arsenal-Bollwerk ins Wanken. In der vierten Minute der Nachspielzeit folgte der Nackenschlag: Ein Schuss von Tom Edozie wurde von Riccardo Calafiori (94.) unglücklich an die Stange und ins eigene Tor abgefälscht. Während Wolverhampton trotz des Punktes bei 17 Zählern Rückstand auf das rettende Ufer vor dem Abstieg steht, hat City den Titel nun wieder in der eigenen Hand.

Showdown am Wochenende folgt

Für Arsenal steht die nächste Bewährungsprobe am Sonntag im hitzigen Nordlondon-Derby gegen Erzrivale Tottenham an. Manchester City kann bereits am Vorabend im Heimspiel gegen Newcastle United den Druck auf die Londoner weiter erhöhen. Das Rennen um die englische Meisterschaft bleibt elf Spieltage vor dem Ende damit spannender denn je.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen