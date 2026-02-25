DIESES Mega-Stadion soll das größte der Welt werden

In Vietnam soll künftig das größte Stadion der Welt stehen. Das Trong-Dong-Stadion wird Platz für 135.000 Zuschauer haben und soll rund 32 Milliarden Euro kosten. Der Bau ist im vollen Gange.

Vietnam hat große Träume! Im Süden der Hauptstadt Hanoi entsteht derzeit das größte Stadion der Welt, das Trong-Dong-Stadion. Das Design ist an der berühmten Dong-Son-Trommel, einem der wichtigsten Symbole des Landes, angelehnt. Laut Medienberichten haben die Bauarbeiten schon begonnen.

Für die Finanzierung ist der vietnamesische Großkonzern Vingroup verantwortlich. Pham Nhat Vuong, der Vorsitzende des Unternehmens, ist der reichste Mann Vietnams. Sein Vermögen wird auf 26,1 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Modernes Stadion

Das Trong-Dong-Stadion bietet eine Vielzahl an besonderen Funktionen. Der Rasen kann innerhalb von 6 bis 10 Stunden komplett ausgetauscht werden. Das futuristische Sitzsystem soll über 5G-Konnektivität und Echtzeit-Sicherheitsüberwachung verfügen. Der VIP-Bereich wird ausschließlich für den Empfang internationaler Staatsoberhäupter genutzt.

Das Stadion soll auch die Speerspitze der umweltfreundlichen Technologie werden. 70 % des sauberen Wassers soll recycelt werden. Für Zuschauer wird UV-Schutz und natürliche Belüftung gesorgt, um den Energieverbrauch zu senken.

Neue Giganten werden gebaut

Der aktuelle Rekordhalter ist das "Stadion Erster Mai" in Nordkorea mit 114.000 Plätzen. In Marokko wird ein weiteres Mega-Stadion gebaut. Das "Hassan-II.-Stadion" soll 115.000 Sitzplätze bieten und wird für die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 gebaut. In Ahmedabad, Indien, entsteht derzeit das "Narendra Modi Stadion". In die reine Cricket-Arena sollen 132.000 Zuschauer reinpassen.

Das Trong-Dong-Stadion soll schon im August 2028 fertiggestellt sein. Bis 2035 sollen noch das gesamte Verkehrssystem, das neue Stadtgebiet und die dazugehörigen Einrichtungen der Olympischen Sportstadt stehen.

Vietnam will mit dieser Mega-Investition den Grundstein legen, dass das Land in der Zukunft Großveranstaltungen wie die Weltmeisterschaft, die Olympischen Spiele oder kontinentale Turniere ausrichten kann.