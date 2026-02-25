Football-Sensation: NFL-Power für unseren Olympia-Traum

Kurz vor Weihnachten erfolgte für die heimischen Flag-Football-Nationalteams der Startschuss für die Olympia-Premiere mit einem überraschenden Gast.

Im Wiener MAK präsentierten AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck, Sportdirektor Andreas Pröller und ÖOC-Sportchef Christoph Sieber im Dezember den Fahrplan des Flag-Football-Nationalteams für Los Angeles 2028. Erstmals wird bei den nächsten Sommerspielen ein Football-Olympia-Sieger gekürt. Die heimischen Herren und Frauen zählen seit Jahren zur absoluten Elite. Bei der Zielsetzung sind sich alle einig: Eine Medaille soll her. Umso größer war die Überraschung, dass es für den großen Traum Verstärkung mit NFL-Erfahrung geben könnte.

Im BMO-Stadium neben dem legendären Los Angeles Coliseum finden die Flag-Football-Bewerbe statt. © Getty

Denn beim Kick-off war niemand Geringerer als Sandro Platzgummer zu Gast, der von 2020 bis 2022 in der NFL bei den New York Giants unter Vertrag stand. Der 28-jährige Tiroler kehrte nach seinem US-Abenteuer in die Heimat zurück und spielte in der ELF bei den Raiders aus Tirol und in den letzten beiden Jahren bei Frankfurt Galaxy. Mit dem heimischen Tackle-Nationalteam wurde er auch Europameister in Deutschland. Nun beendet er seine Tackle-Karriere trotz interessanter Angebote aus Europa und wird sich sportlich voll auf den Olympia-Traum mit dem Flag-Team konzentrieren.

"Der Zeitpunkt passt perfekt für mich", erklärt Platzgummer gegenüber oe24. Hauptberuflich bekommt der studierte Arzt eine Stelle in Salzburg, wo er auch ein Team gefunden hat, bei dem er an der heimischen Flag-Football-Meisterschaft teilnehmen kann. Ab März fällt der endgültige Startschuss für den Olympia-Traum. Nach den ersten Trainings-Camps findet am 22. März das erste kleine Flagturnier statt, an dem Platzgummer teilnehmen wird. "Es ist zum reinschnuppern", freut sich der ehemalige Running Back auf die neue Aufgabe.

Harter Weg nach Los Angeles

Bei den Spielen sind die USA als Gastgeber gesetzt. Bei der WM 2026 in Düsseldorf (13. bis 16. August) werden sich die ersten vier Teams qualifizieren. Österreichs Herren kommen als Zweiter der Weltrangliste nach Deutschland, unsere Damen sind auf Position 6 gelistet. Bei der Europameisterschaft 2025 in Paris holten beide Silber, damit zählt man auch bei der Weltmeisterschaft zu den Mitfavoriten und kann mit einem Halbfinal-Einzug das Ticket nach LA lösen.

Nach seinem Kreuzbandriss 2023 widmete er sich seinem Medizinstudium, das er mittlerweile erfolgreich abgeschlossen hat. "Ich wollte nach meiner Verletzung noch einmal zurückkommen und mich mit den Besten messen. Wenn es erneut eine Chance gibt, in die USA zu gehen, würde ich das natürlich machen, das ist allerdings nicht sehr wahrscheinlich. Ansonsten gibt es derzeit in Europa nichts, was ich noch erreichen kann. Natürlich hätte ich gerne in der ELF auch einen Titel geholt, mit 28 Jahren muss ich aber auch an meine Zukunft denken und bin froh, dass ich noch fit bin", gibt er zu, dass er nach einer neuen Herausforderung sucht.

© zvg

Mittlerweile ist er mit seiner Freundin Julia Triendl aus Deutschland in die Heimat zurückgekehrt und startete bereits seine zweite berufliche Laufbahn als Mediziner. Der Traum, bei den Olympischen Spielen Österreich zu vertreten, lässt ihn allerdings nicht los. Einziges Problem ist, dass es in Tirol derzeit kein Flag-Team gibt, das im Spitzenfeld der heimischen Liga mitspielt. Platzgummer: "Ich will auf keinen Fall einen NFL-Bonus haben. Wenn ich etwas mache, dann richtig. Ich bin im Austausch mit Sportdirektor Pröller, welche Möglichkeiten es gibt." Bei den nächsten Lehrgängen des Nationalteams möchte er auf jeden Fall schon dabei sein, um sich für einen Kader-Platz zu bewerben.

Weniger Verletzungs-Risiko

Der 28-Jährige erlitt auch im Vorjahr eine schwere Knöchelverletzung. Auch deshalb ist die Umschulung von Tackle auf Flag eine Option: "Das Verletzungsrisiko ist weit geringer und der Zeitaufwand könnte sich auch mit meiner Arbeit als Arzt leichter vereinbaren lassen. Wenn ich diesen Schritt gehe, möchte ich schnellstmöglich mit dem Training anfangen. Einige Bewegungen und Abläufe sind anders, ich bin mir aber sicher, dass die meinen Stärken als Spieler sogar entgegenkommen", meint Platzgummer weiter.

© GEPA

Auch die sportliche Leitung des Football-Verbandes begrüßt das Vorhaben. Neben Platzgummer hat sich auch ein zweiter Tackle-Europameister für den Olympia-Traum bereits auf neue Wege begeben. Quarterback Alexander Reischl beendete nach dem Titel seine Karriere und wird nächste Saison in der heimischen Flag-Liga angreifen. Jetzt könnte das Erfolgs-Duo ein Teil sein, wenn Österreichs Footballer die heimische Sportgeschichte neu schreiben wollen.