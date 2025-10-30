Sensations-Deal: Liga-Neuling Vienna Knights verpflichten ELF-Quarterback

Dem AFL-Aufsteiger Vienna Knights ist ein absoluter Transfer-Coup gelungen. Für den Liga-Neuling aus Wien geht ein ehemaliger Austrian-Bowl-Sieger und ELF-Quarterback auf Touchdown-Jagd.

Die Austrian Football League (AFL) bekommt für die Saison 2026 Zuwachs. Mit Aufsteiger Vienna Knights und den Fehérvár Enthroners aus Ungarn werden sich acht Clubs um den Titel matchen. Der Aufstieg der Knights als drittes Wiener Team wurde laut Verband möglich, weil die Mödling Rangers und Styrian Bears verzichtet haben.

Damit ist jetzt schon garantiert, dass die beste Football-Liga des Landes nächstes Jahr noch spannender wird. Denn während die Ungarn sich aus der ELF zurückgezogen haben und erfahrene Spieler auf Top-Niveau in ihrem Kader haben, rüsteten die Wiener zuletzt mächtig auf.

Mit dem Michael Hinterwirth-Haider konnte ein Europameister 2023 und ELF-Champ von den Vienna Vikings als Sportdirektor und O-Liner verpflichtet werden. Mit Mario und Roman Floredo konnte ebenfalls jede Menge Erfahrung im Trainerstab verpflichtet werden. Dazu kommt mit Florian Grünsteidl eine Vikings-Legende, die sich um die Defensive-Line im Westen Wiens kümmern soll.

Quarterback-Sensation in Wien

Doch der wahre Coup ist den Verantwortlichen jetzt erst gelungen. Als erstes der drei Wiener Teams konnten die Knights ihren Quarterback für die kommende Saison verpflichten. Dabei handelt es sich um einen absoluten Sensations-Coup.

Mit Chad Jeffries kehrt ein US-Superstar in die Hauptstadt zurück. 2022 führte er die Danube Dragons zum Austrian-Bowl-Titel, ehe er in die ELF zu den Munich Ravens wechselte. Letztes Jahr verpasste er mit Rhein Fire nur knapp den Final-Einzug. Nun kehrt er nach Wien zurück, wo er neben seiner Rolle als Team-Leader auch die Quarterbacks (Tackle & Flag) der Knights unter seine Fittiche nehmen wird.