Für Olympia-Traum: Team-Hoffnung mit Überraschungs-Wechsel

Football-Nationalteam-Hoffnung Alexander Reischl kündigt völlig überraschend einen neuen Karriere-Schritt an.

Die Football-Karriere von Quarterback Alexander Reischl liest sich beeindruckend und ging stets bergauf. Nun schlägt er, um seinen Olympia-Traum verwirklichen zu können, einen völlig neuen Weg ein.

Von den Salzburg Ducks, wo er nie als Starter das Spiel als Quarterback gelernt hatte, wechselte der Mozartstädter vor drei Jahren - vor allem wegen seines Physik-Studiums - in die Hauptstadt nach Wien. Im ELF-Team der Vienna Vikings sammelte er weitere wichtige Erfahrungen, ehe er im Vorjahr zu den Danube Dragons wechselte und erstmals in seiner Karriere auf der wichtigsten Football-Position zum Stammspieler wurde.

© GEPA

Der 23-Jährige führte sein Team auch direkt in den Austrian Bowl, wo es eine knappe Niederlage gegen die AFC Vienna Vikings gab. Wie oe24 nun erfuhr, war das große Finale auch sein letztes Spiel als Dragon. Denn nach der Europameisterschaft in Deutschland im Oktober beendet die heimische Hoffnung seine Karriere.

"Ziel ist Olympia"

Zumindest die Tackle-Football-Laufbahn. "Ich werde den Helm an den Nagel hängen", bestätigt der Salzburger. Der Hintergrund ist aber wohl durchdacht. Reischl hat, wie nahezu jeder heimische Football-Spieler, einen großen Traum. "Das Ziel ist natürlich Olympia 2028", meint er weiter.

Bei den Spielen in Los Angeles ist American Football erstmals olympisch, allerdings nicht die härtere Variante, Tackle Football. Im Zeichen der fünf Ringe wird im Flag Football um Gold, Silber und Bronze gekämpft. Eine Sportart, in der Österreich zu den absoluten Top-Nationen zählt. Mit drei Weltmeistertiteln konnte nur die USA (6) bei den Herren mehr gewinnen.

© oe24

Reischl greift mit Constables an

Reischl stieg schon vor der Football-EM in der heimischen Flag-Liga ein bei den Vienna Constables ein. Dort wird er für seinen Olympia-Traum sowohl als Quarterback als auch als Receiver sein Glück versuchen.

© GEPA

Am Wochenende gab es bereits die ersten Einsätze. Zwei der drei Spiele wurden gewonnen und damit gelang erfolgreich der Einzug in die Play-offs.