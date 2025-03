"Austro-Hurts" Alexander Reischl greift mit den Dragons nach Titel

Bei den Danube Dragons hat sich vor dem Saisonstart einiges getan. Am Samstag (14 Uhr) eröffnen die Wiener die Jubiläumssaison gegen den amtierenden AFL-Meister.

Endlich ist es soweit! Austrian-Bowl-Sieger Prag eröffnet die Football-Saison am Samstag gegen den im Vorjahr entthronten Meister, die Danube Dragons. Am Donaufeldplatz in Floridsdorf brennt man auf die neue Saison und will zurück an die Spitze.

n Sechser-Liga warten ausschließlich Top-Spiele. Neben den Black Panthers aus Tschechien heißen die Gegner Vienna Vikings, SWARCO Raiders, Graz Giants und Salzburg Ducks. Bei den Danube Dragons hat sich in der Off-Season einiges getan. Head Coach und Sportdirektor Fred Armstrong hat aber für das 40. Jubiläumsjahr des Hauptstadtklubs wieder eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt.

Vor allem die Schlüssel-Position des Quarterbacks musste nach dem Abgang von Alex Thury, den es in die USA gezogen hat, neu besetzt werden. Dafür sicherten sich die Drachen einen 22-jährigen Salzburger und sind neben den Raiders aus Innsbruck das einzige Team der AFL, das auf einen heimischen Spielmacher setzt. Die Rede ist von Alexander Reischl. Nachdem er mit den Salzburg Ducks vor 3 Jahren den Silver Bowl als Receiver und Backup-Quarterback gewann und den Aufstieg in die AFL feierte, zog es ihn wegen seines Physik-Studiums in die Hauptstadt. Dort sammelte er im ELF-Team der Vienna Vikings weitere Erfahrungen. "Man lernt viel von den amerikanischen Quarterbacks. Am Feld habe ich bei den Vikings viel von Ben Holmes lernen können. Bei meiner Wurftechnik der essentiellen Stärke, eine Defense zu lesen, habe ich in dieser Zeit verbessert."

Debütant in der AFL

Dadurch, dass er in diesem Zeitraum kaum Spielpraxis sammeln konnte und vor allem dann zum Einsatz kam, wenn seine Fähigkeiten als laufstarker Spielmacher gefordert waren, ist er noch ein unbeschriebenes Blatt und fiebert seiner AFL-Premiere entgegen, wie er im Talk mit oe24 verriet: Der Schritt aus der ELF, der besten europäischen Liga in die rot-weiß-rote Amateur-Liga kam für Reischl zum richtigen Zeitpunkt. "Ich bin an meiner sportlichen Entwicklung interessiert. Man möchte sich stets im Wettkampf mit den Besten messen. Diese Möglichkeit habe ich nun bei den Danube Dragons. Es passt auch gut, dass ich nun im Studium in meinem letzten Jahr bin und auf beiden Seiten mehr Verantwortung übernehmen kann", freut sich Reischl auf ein neues Kapitel.

Der 22-Jährige wird dadurch auch für das Nationalteam ein Thema. Denn mit Nico Hrouda und Mike Szabo stehen seine schärfsten Rivalen zwar in den Reihen der Vienna Vikings, allerdings werden sie dort in der ELF als Ersatzspieler eingesetzt, die kaum Spielzeit erhalten werden.

© GEPA ×

Das Stadt-Derby gegen seinen "Ex-Verein" sieht er entspannt. "Ich war im ELF-Team, da gibt es wenig Berührungspunkte mit der AFL. Dennoch habe ich weiterhin viele Freunde bei den Vikings." Der Unterschied zwischen Profi-Liga und der Amateur-Liga ist für Reischl sehr klein: "Spielerisch ist das Niveau bei mehreren US-Imports natürlich extrem hoch, dennoch sehe ich bei den Dragons nur einen geringen Qualitätsunterschied im Vergleich."

Vor Auftakt gelassen

Zum Auftakt muss er gleich gegen den amtierenden Champion bestehen, die im Vorjahr mit einer starken Defense überzeugen konnten. Für Reischl ist es dennoch ein ganz normales Spiel: "Mal sehen, wie sich Prag am Samstag auf dem Rasen präsentiert", sieht er dem Auftakt gelassen entgegen.

Das persönliche Saison-Highlight, auf das sich Reischl besonders freut findet erst am vorletzten Spieltag, am 15. Juni, statt. Da gastieren die Dragons in seiner alten Heimat, bei den Salzburg Ducks. Reischl: "Darauf freue ich mich besonders. Da wird meine ganze Familie kommen und auch mein Großvater kann sich ein Spiel von mir anschauen ohne große Wege zurücklegen zu müssen."

Bis dahin wollen die Dragons ihr Play-off-Ticket schon in der Tasche haben und den Fokus schon auf den nächsten Titel-Angriff richten.