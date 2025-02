Vater und Sohn gehen gemeinsam auf Titeljagd

Bei den Vienna Vikings wird Zusammenhalt und Kontinuität seit jeher großgeschrieben. Der neueste Coup des ELF-Teams unterstreicht das einmal mehr. Während Football-Legende Florian Grünsteidl mit 41 Jahren in seine 24. Saison als Aktiver geht, stößt Sohn Max heuer als Rookie in den Profi-Kader dazu.

Kurz vor dem Super Bowl gibt es eine Sensations-Meldung aus Football-Österreich. Nächstes Jahr gehen Vater und Sohn Grünsteidl in der European League of Football, der besten Football-Liga Europas, für die Vienna Vikings gemeinsam auf Titel- und Quarterbackjagd. Die Vienna Vikings bestätigten den Deal. Während Florian Grünsteidl seit Jahren stolz das violette Trikot trägt, machte sich sein Sohn Max mit starken Leistungen in der AFL und als Teil des U20-Nationalteams, das vergangenen Sommer WM-Bronze holte, verdient. Ein Vertragsangebot des ELF-Teams folgte. oe24 traf die beiden, um über ihre erste gemeinsame Saison zu reden.

Dass es beim erfolgreichen Football-Team schlussendlich zum familiären Miteinander kam, ist beinahe unvorstellbar. Als Florian 2000 bei den Vikings seine erste Saison begann, hätte er sich nicht vorstellen können, dass er eines Tages mit seinem Sohn gemeinsam auflaufen könnte. "Damals waren weder meine Frau noch der Max ein Thema", verrät er schmunzelnd. Doch nun wird es wahr. Der stolze Papa verrät, dass dieser Traum noch gar nicht so lange in seinem Kopf herumspukt.

© privat ×

© privat

Doch es ist nicht das erste Vater-Sohn-Gespann, das in einem Team stehen wird. Bereits Roman Seybold und sein Sprössling Lukas liefen 2014 und 2015 gemeinsam Offensive-Line in der AFL auf. Der 42-Jährige spielte mit beiden in einem Team. "Da dachte ich mir, das möchte ich schon irgendwann mal haben", gibt Florian zu.

Video zum Thema: Wer würde eher? - Vikings Special mit Florian & Max Grünsteidl

Coach ein "alter" Bekannter.

Das neue Familien-Duo in den Reihen der Vikings setzt noch einen drauf. Beide spielen in der Defensive Line, deren Coach in Football-Österreich schon lange kein Unbekannter ist. Benjamin Sobotka ist neben seinem Posten als D-Line-Trainer des Profiteams auch der Headcoach der Amateurmannschaft in der AFL und weiß genau, was er an dem Routinier und seinem alten, neuen Schützling hat.

Video zum Thema: Florian Grünsteidl | Vienna Vikings

Doch beinahe wäre es gar nicht möglich gewesen. Denn in jungen Jahren hatte Max ganz andere Interessen, wie der Vater aus dem Nähkästchen plaudert: "Früher hat er Eishockey gespielt und Gott sei Dank bin ich so lange fit geblieben."

© privat ×

Max: "Erst einmal zusammen spielen und dann..."

Bei der U20-WM in Kanada verletzte sich Max schwer am Knie, musste sogar operiert werden. Jetzt arbeitet sich der Vienna Vikings Academy Absolvent langsam wieder zurück. „Von unserer Seite gibt es keinen Zeitdruck. Max hat Potential, deshalb haben wir ihm auch einen Rookie-Vertrag angeboten. Wichtig ist jetzt, dass er mit unserem hervorragenden Medical Staff an seiner Genesung arbeitet und wieder hundertprozentig fit wird, damit er als ersten Schritt wieder ins Training einsteigen kann. Bei der Schwere seiner Verletzung kann das eben langwierig sein. Kein Druck!,“ weiß Vikings Head Coach Chris Calaycay, der federführend bei der Kaderzusammenstellung ist.

© privat ×

Aufgrund der Tatsache, dass die Vikings seit jeher Spieler aus der eigenen Talenteschmiede in das Profiteam rekrutieren, sieht sich Vater Florian nicht in der Rolle, ihn an die Mannschaft heranführen zu müssen: "Einige Spieler kennt er schon länger, er wird sich sicher gut integrieren." Dennoch wird er das ein oder andere Mal sein eigen Fleisch- und (Wikinger-)Blut beratend zur Seite nehmen: "Wo ich sicher helfen kann, ist mit Erfahrung während einem Spiel, wenn es kritisch wird, wenn es eng wird. Mit dem Stress umzugehen, weil wir auch dieselbe Position spielen."

Video zum Thema: Max Grünsteidl | Vienna Vikings

Der angehende ELF-Rookie, auf den heuer ein enormer Lernprozess wartet, hat dennoch große Ziele, auch wenn diese wohl noch warten müssen. Vorerst überwiegt aber die Vorfreude auf das erste gemeinsame Jahr: "Jetzt möchte ich es erst einmal schaffen, mit ihm gemeinsam zu spielen", strahlt das heimische Abwehr-Talent. Zugleich verweist er auf die großartige Statistik seines Vaters bei Quarterback-Sacks und setzt sich das Ziel, auch hier früher oder später in die Fußstapfen seines Vaters treten zu können.

Zweiter ELF-Titel soll her

In der abgelaufenen Saison spielten die Vienna Vikings groß auf. Nach einem Grunddurchgang ohne Niederlage folgte ein souveräner Sieg gegen Paris im Playoff-Kracher, ehe es eine für so manchen schockierend hohe Final-Niederlage gegen Rhein Fire aus Düsseldorf gab. Das 20:51 gegen die Düsseldorfer in der Veltins Arena Auf Schalke hat Florian schon längst abgehakt. "Wir haben verdient verloren, es war unser schlechtestes Spiel der Saison."

© privat ×

Dennoch blickt man in der Hauptstadt optimistisch in die Zukunft und ist überzeugt, dass man 2025 den zweiten Titel in der besten Football-Liga des Kontinents holen kann. "Wir haben eine sehr gute Chemie in der Mannschaft. Zahlreiche Spieler und viele Trainern kennen sich schon lange und haben Vertrauen zueinander. Neuzugänge werden schnell integriert, fühlen sich wohl und professionell betreut. Da macht unsere Organisation einen Top- Job, ist strukturell auf europäischen Spitzen-Niveau", nennt Routinier Grünsteidl die Gründe, warum es heuer mit dem großen Coup wieder klappen kann.