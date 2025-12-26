Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Olympia
Sport24 Olympia Live Kalender Ergebnisse Medaillenspiegel Team Österreich Backstage 3X3 Basketball Badminton Basketball Beachvolleyball Bogenschiessen Boxen Breaking Fechten Fussball Gewichtheben Golf Handball Hockey Judo Kanusport Leichtathletik Moderner Fünfkampf Radsport Reitsport Ringen Rudern Rugby Schiessen Schwimmsport Segeln Skateboard Sportklettern Surfen Taekwondo Tennis Tischtennis Triathlon Turnsport Volleyball
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Olympia
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Olympia:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
Anna Gasser
© GEPA

Geheim-Plan

Gasser tüftelt am Gold-Trick

26.12.25, 22:06
Teilen

Snowboard-Queen hat letzte Olympia-Medaille im Visier.

 Es ist kein nostalgischer Olympia-Anlauf, sondern ein gezielter Angriff. Anna Gasser arbeitet noch einmal am Limit – mit einem neuen Supertrick als möglichem Schlüssel zu Gold. Die Doppelolympiasiegerin will es bei ihren wohl letzten Winterspielen nicht einfach „noch einmal probieren“, sondern bewusst riskieren. „Ich will nach Olympia sagen können: Ich bin stolz darauf“, sagt die 34-Jährige. Genau daran richtet sie derzeit alles aus.

Im Zentrum der Vorbereitung steht ein 14er-Trick, jener Schwierigkeitsbereich, der laut Gasser für eine Medaille nötig sein wird. Nach ihrer Schulterluxation im Sommer tastet sie sich Schritt für Schritt wieder an das höchste Niveau heran. „Wenn man die Basics gut kann, ist man auch bald bereit für die schweren Sprünge“, erklärt sie. Dass die Konkurrenz weiter aufrüstet, ist offensichtlich: Japans Kokomo Murase zeigte zuletzt als erste Frau einen Backside Triple Cork 1620. Gasser setzt dagegen auf Präzision – und Erfahrung. Schon 2022 überraschte sie mit dem Cab Double Cork 1200, den die Jury noch nie zuvor gesehen hatte.

Anna Gasser
© GEPA

Der Unterschied zu früheren Olympia-Anläufen ist spürbar. „2018 war der Stress maximiert“, sagt Gasser. Heute fühlt sich der Weg kontrollierter an. Drei Wettkämpfe im Jänner – Weltcup, X Games Big Air und Slopestyle in Aspen – sollen die letzte Standortbestimmung liefern. Die Big-Air-Entscheidung in Livigno steigt am 9. Februar 2026 um 19.30 Uhr, unter Flutlicht. „Big Air in der Nacht habe ich sehr gerne, die Stimmung ist meistens richtig cool und mit dem Flutlicht sieht man voll gut. Ich brauche nicht schauen, wie das Wetter ist, nur der Wind. Aber Snowboarden selber mag ich lieber am Tag. Bei schönem Wetter fahren, in der Sonne, das gibt einfach Energie.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden