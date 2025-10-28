Alles zu oe24VIP
Enthüllt! Das ist die Olympia-Wäsche unserer Stars
© gepa

Ski Alpin

Enthüllt! Das ist die Olympia-Wäsche unserer Stars

28.10.25, 10:45
Teilen

Enthüllt! 101 Tage vor der Eröffnung der Winterspiele in Italien (6. bis 22. Februar 2026) wurde auf dem verschneiten Innsbrucker Patscherkofel die rot-weiß-rote Wäsche für die Jagd auf Gold präsentiert.

Mit dem Riesentorlauf in Sölden wurde der Olympia-Winter am letzten Oktober-Wochenende offiziell eingeläutet – und das gleich mit einem Fest in Rot-Weiß-Rot! 24 Stunden nach dem Auftakt-Sieg von Julia Scheib zeigte Marco Schwarz mit Platz zwei auf. In dieser Tonart wollen wir auch Olympia aufmischen!

Dazu wurde am Dienstag am legendären Patscherkofel das perfekte Outfit präsentiert.

Eröffnungs-Outfit in Rot-Weiß-Rot

Den Anfang auf dem Innsbrucker Laufsteg machte Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser - sie präsentierte das rot-weiß-rote Outfit von Neo-Ausstatter AlphaTauri, mit dem sie am 6. Februar unser Team bei der Eröffnung in Mailand anführen wird.

Langlauf-Ass Mika Vermeulen zeigte uns die "Celebrate 125"-Leisure-Kollektion von Erima (zum 125-Jahr-Jubiläum der Marke) in Rot-Weiß-Schwarz. Die ehemalige Biathlon-Weltmeisterin Lisa Hauser und Snowboardcross-Olympiasieger Alessandro Hämmerle trugen ein dezent in Schwarz gehaltenes modisches Pendant.

"Die Bekleidung muss funktionell sein und höchsten Ansprüchen gerecht werden", erklärte ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer bei der Präsentation. "Und sie muss uns Österreicher stolz machen."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
