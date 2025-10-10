Alles zu oe24VIP
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
ÖSV stellte neue Outfits vor
© APA

ÖSV-Einkleidung

So fesch starten unsere Skistars in den Olympia-Winter

10.10.25, 19:39
Mit einer Top-Performance auf dem Salzburger Laufsteg präsentierten die ÖSV-Stars den neuen Look für den Weltcup-Winter 2025/26.

"Das ist eine gute Geschichte für den österreichischen Skisport, für den Wintersport. Wir können uns ein bisserl präsentieren bei dieser Modenschau", freute sich Speed-Ass Kriechmayr über die Action abseits der Trainingspisten und über das neue Outfit. Der frühere Doppel-Weltmeister, Anna Gasser, Cornelia Hütter, Stefan Kraft, Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser und Co. gaben sich am Freitag in Salzburg auf dem Laufsteg souverän, wobei dann doch das neue Outfit im Vordergrund stand.

Bei den Rennanzügen dominiert weiterhin die Farbe Rot, andere Kleidungsstücke für die mehr als 350 Kaderangehörigen des Skiverbandes sind dezent in Nordic gehalten.

ÖSV stellte neue Outfits vor
© APA

Seine Premiere auf dem Laufsteg gab Snowboarder Arvid Auner. "Das ist das erste Mal für mich, das freut mich schon. Du bekommst es als jüngerer Athlet mit, dass die Älteren immer dabei sein dürfen. Es ist eine Ehre, wenn man da eingeladen wird", freut sich der WM-Silbermedaillengewinner über die Medienpräsenz.

ÖSV stellte neue Outfits vor
© APA

ÖSV stellte neue Outfits vor
© APA

Extra-Einkleidung für Olympia 2026

Für einige der rot-weiß-roten Ski-Asse geht der Wettkampfwinter mit den Olympischen Spielen in Italien als Höhepunkt bereits in zwei Wochen in Sölden los. Die anderen Sparten haben noch etwas länger Zeit, bevor sie ihre neuen Teile im Rennmodus vorführen können. Ausgestattet werden die österreichischen Teams u.a. von Schöffel (Alpin, Paraski, Ski Cross), Löffler (Nordisch), Tanboer (Snowboard), Martini (Skibergsteigen) und Uyn (Freeski). 

Alle, die sich für die Olympischen Spiele in Mailand & Cortina (6. bis 22. Februar 2026) qualifizieren, werden vor der Abreise nach Italien extra eingekleidet.

