Fix: Vikings befördern US-Coach

Die Vienna Vikings überraschen mit der nächsten Personalentscheidung für die nächste ELF-Saison.

Die Marschroute für die Vikings ist diese Saison ganz klar: Der zweite ELF-Titel der Vereinsgeschichte soll her. Nach mehreren Entscheidungen auf Schlüsselpositionen im Kader können die Wikinger nun eine weitere wichtige Entscheidung fixieren.

So kann sich Cheftrainer Chris Calaycay 2025 auf einen neuen Offensive Coordinator freuen. Der US-Amerikaner Nick Johansen wird die Nachfolge von Max Sommer antreten. Der Head Coach und sein neuer Offensiv-Trainer kennen sich bereits aus den erfolgreichen Zeiten im AFBÖ-Nationalteam. Nach Stationen in Innsbruck, Graz, Breslau und Salzburg wechselte Johansen während der abgelaufenen Saison in die Hauptstadt als Tight-End-Coach. Nun folgte die Beförderung.

Coach Calaycay betont nach der Vertragsunterzeichnung, dass es wichtig war, "auf die Kontinuität zu setzen." "Alle Voraussetzungen dafür, dass unsere Offensive in der European League of Football an die Spitze kommt, werden geschaffen", meint der Head Coach weiter.

Johansen fängt von Neuem an

Auch wenn für Johansen das Ziel der Titelgewinn ist, hält er fest: "Jedes Jahr ist ein neues Jahr, und man startet wieder von vorne. Der Offensivstab arbeitet unermüdlich daran, Wien einen Angriff auf Meisterschaftsniveau zu ermöglichen."Nick Johansen hat bei den Vikings bereits mit seinen neuen Aufgaben begonnen, hat seinen Arbeitsplatz im Vikings Office bezogen und steckt bereits mitten in den Vorbereitungen für die neue Saison. Er verspricht den Fans im Angriff auf jedes "Detail zu achten und täglich seine Einheit zu verbessern."Bis zum Saisonstart in Prag am 18. Mai wartet auf Johansen und sein Team noch jede Menge Arbeit, spätestens eine Woche später wollen die Wiener bei ihrem ersten Heimspiel die Fans begeistern und mit spektakulärer Offensive ins Stadion locken.