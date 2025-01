Vikings basteln weiter am Kader für Titel-Angriff

Nach der bitteren ELF-Final-Niederlage im Vorjahr basteln die Vienna Vikings weiter am Kader für die nächste Saison um sich zum zweiten Mal zum Champion zu krönen.

Die meisten Stellen im Kader der Wiener sind bereits geklärt. Auch Quarterback Ben Holmes konnte weiter an den Verein gebunden werden. Nun konnten die Vikings auch zwei wichtige Beschützer an den Verein binden. Die Offensive-Liner Tony Koskinen und Georg Marx bleiben ein weiteres Jahr in Wien.

Koskinen freut sich auf seine zweite Season in Violett. „Ich bin begeistert, zurück bei den Vikings zu sein und fortsetzen zu können, was ich letzte Saison begonnen habe", freut sich der 1,93-Meter-Hüne. Auch der 33-jährige Marx freut sich auf eine weitere ELF-Saison: „Die Vikings stehen für mich für das beste europäische Footballprogramm. Man trainiert täglich mit den besten Coaches und Spielern, wodurch man mit jeder Einheit besser wird. Die Vikings schaffen es, trotz all der Professionalität, dass es sich wie eine zweite Familie anfühlt. Training heißt nach Hause zu seiner zweiten Familie zu kommen, und ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit meiner Vamily.“

"Unsere Offensivlinie hat sich in den letzten drei Jahren als eine der beständigsten in der ELF etabliert, und die Entscheidung, Tony zu behalten, ist ein entscheidender Schritt, um diese Qualität in der kommenden Saison weiter auszubauen", meint Coach Chris Calacay. Die ELF-Saison beginnt für die Vikings am 18. Mai mit einem Auswärtsspiel bei den Prag Lions.