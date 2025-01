Transfer-Coup: Neuer Abwehr-Star im Anflug auf Wien

Den Vienna Vikings ist in der ELF ein absoluter Transfer-Coup gelungen.

Die Vorbereitungen auf die neue Saison in der besten Football-Liga Europas laufen in Wien weiter auf Hochtouren. Das nächste Puzzlestück im Kader der Vienna Vikings konnte am Sonntag fixiert werden.

Vikings basteln weiter am Kader für Titel-Angriff

Star-Defender Divine Buckrham unterschreibt für die nächste Saison in der Hauptstadt. Neben Quarterback Ben Holmes und Fan-Liebling Reece Horn ist es bereits der dritte Import-Spieler aus den USA, der 2025 in Violett auf Titeljagd gehen wird.

© Marie Sommer ×

Der Cornerback, der nach seiner Zeit am Lehigh College bereits zweimal in Europa tätig war, sammelte auch Erfahrungen in der XFL, wo er für die San Antonio Brahmas ein Jahr tätig war. In der ELF war er zuletzt zwei Jahre bei den Raiders Tirol und Frankfurt Galaxy unter Vertrag.

Coach Calaycay als Schlüssel zum Transfer-Coup

Der Neo-Wiener verrät in einem ersten Statement, dass vor allem Vikings-Head-Coach Chris Calaycay ein wesentlicher Grund für seinen Wechsel nach Wien ist: "Seit meiner Zeit in Europa haben Coach Calaycay und ich eine großartige Verbindung aufgebaut und sind immer in Kontakt geblieben. Dies war ein Schritt, der schon seit einiger Zeit in Arbeit war!" Für den Neuzugang, der ab Mai mit den Vienna Vikings die Mission ELF-Titel beginnen wird ist das Ziel ganz klar: "Ich freue mich riesig, dem Franchise in Wien beizutreten und meinen Teil dazu beizutragen, dass dieses Team erneut eine Meisterschaft gewinnt."

© GEPA ×

Cheftrainer Calaycay freut sich ebenfalls über den Sensations-Deal: "Divine und ich haben in den letzten beiden Saisons miteinander gesprochen und nun können wir ihn endlich in unserem Franchise willkommen heißen. Wir lieben seine Vielseitigkeit, seine Spielintelligenz und seine spielerischen Fähigkeiten. Darüber hinaus kann er alle sekundären Positionen in unserem Franchise besetzen." Den Fans verspricht der Erfolgscoach: "Divine ist eine echte Waffe."