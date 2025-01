Schock-Aus für Lions in NFL - Chiefs souverän weiter

Commanders warfen unerwartet Detroit aus dem Bewerb - Nur noch je ein Sieg bis zur Super Bowl erforderlich

Die Kansas City Chiefs haben ihr erstes Play-off-Spiel der Saison gewonnen und sind nur noch einen weiteren Sieg von der Rückkehr in die Super Bowl entfernt. Die Chiefs haben damit weiter die Chance, als erstes Team der Geschichte den wichtigsten Titel im American Football zum dritten Mal in Serie zu gewinnen. Gegen die Houston Texans holte Kansas City ein 23:14. Die Washington Commanders schalteten die Detroit Lions auswärts unerwartet mit 45:31 aus.

Kansas City profitierte von einer starken Leistung von Travis Kelce. Der Partner von Superstar Taylor Swift hatte einen Touchdown und kam zum neunten Mal in seiner Karriere auf mindestens 100 Yards Raumgewinn in einem Play-off-Spiel. Das hat kein anderer Football-Profi in der Geschichte der NFL geschafft. "Es geht darum, in den wichtigen Momenten da zu sein. Das war er. Jeder hat gefragt, wo Travis Kelce ist. Er hat es der Welt gezeigt", sagte Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes.

Nächster Gegner für die Chiefs ist der Sieger des Duells zwischen den Baltimore Ravens und den Buffalo Bills. Dieses Spiel ist das letzte der Divisional-Rund und beginnt am Montag, 2.30 MEZ. Die Chiefs stehen zum siebenten Mal in Serie im Finale der AFC. "Das Ziel ist weiterzukommen in den Play-offs. Neben Kelces starker Leistung war auch die Defensive des Titelverteidigers ein entscheidender Faktor. Allein George Karlaftis hatte drei Sacks, die Chiefs brachten Texans-Quarterback C.J. Stroud insgesamt acht Mal zu Boden.

Commanders düpierten Nr.-1-Team der NFC

Die Commanders düpierten mit Detroit das Nr.-1-Team der NFC und sind nun selbst nur noch einen weiteren Erfolg vom Einzug in die Super Bowl entfernt. Zuletzt hatte Washington das vor 33 Jahren geschafft, als das Team - damals noch unter dem Namen Redskins - die Super-Bowl gewann. Auf wen die Mannschaft am kommenden Wochenende im Finale der NFC trifft, entscheidet sich im Duell der Los Angeles Rams mit den Philadelphia Eagles.

"Wir haben die Arbeit investiert, um an diesen Punkt zu kommen", sagte Commanders-Quarterback Jayden Daniels. "Ich bin ruhig, ich bin cool. Das ist ein surrealer Moment. Es ist etwas Besonderes für DC." Daniels agierte im zweiten Play-off-Spiel seiner Karriere nahezu fehlerfrei und dirigierte seine offensiven Mitspieler auf beeindruckende Art zu fünf Touchdowns. Den Lions dagegen fehlte diese Effizienz. Mit insgesamt fünf folgenschweren Ballverlusten setzte sich das Team selbst unter Druck. Quarterback Jared Goff hatte drei Interceptions.