Kansas City Chiefs haben in NFL Titel-Hattrick im Visier

Vor dem Start der 105. NFL-Saison gelten die Kansas City Chiefs als erster Anwärter auf den Titel.

Das Team um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes strebt den dritten Super-Bowl-Sieg en suite an, was noch niemand geschafft hat. Erster Gegner sind in der Nacht auf Freitag (02.20 Uhr) die Baltimore Ravens, die sich mit Runningback Derrick Henry verstärkt und ebenfalls Ambitionen haben. Bei den Indianapolis Colts geht Left Tackle Bernhard Raimann in seine dritte Saison.

Mahomes bekommt neue Anspielstationen

In Kansas City ist der Kern der Truppe bis auf Cornerback L'Jarius Sneed erhalten geblieben, mit Rookie-Hoffnung Xavier Worthy und Marquise Brown erhielt Mahomes zwei neue Anspielstationen. "Es ist gut, dass viele von den Leuten vom letzten Jahr noch dabei sind, daneben haben wir auch neue dazubekommen, sodass wir schnell wieder auf dem gleichen Nenner sind", sagte Mahomes unlängst in einem NBC-Interview und erklärte: "Ich freue mich auf die Saison, weil ich denke, dass wir eine tolle Offense haben."

Taylor Swift beflügelt Fanshop

Was den Starfaktor betrifft, haben die Chiefs alle anderen Teams seit vergangenem Jahr längst überflügelt. Seitdem Tight End Travis Kelce und Popstar Taylor Swift ihre Beziehung offiziell gemacht haben, erfreut sich die Franchise eines beträchtlichen Wachstums ihrer jungen und vor allem weiblichen Fans. "Ich finde es cool zu sehen, dass die Mädchen und Frauen sich wirklich für Football begeistern", sagte der dreimalige Super-Bowl-MVP Mahomes, selbst Vater einer kleinen Tochter.

Swift kennengelernt zu haben, sei für ihn etwas Besonderes gewesen, verriet Mahomes in dem Interview mit Ex-NFL-Spieler Chris Simms. "Und sie interessiert sich wirklich für Football und stellt eine Menge guter Fragen. Sie hat auch angefangen, Spielzüge zu entwerfen", fügte der 28-Jährige hinzu. "Vielleicht werden wir einen einbauen." Wenn man bedenkt, dass Chiefs-Coach Andy Reid ein Trainer ist, der schon immer gerne mit Konventionen gebrochen hat, erscheint das sogar tatsächlich als denkbare Option.

49ers 1. Heruasforderer

Als erster Herausforderer der Truppe aus dem Staat Missouri gelten weiter die San Francisco 49ers, obwohl Coach Kyle Shanahan in der Vorbereitung auf eine lange Verletztenliste blickte. Auch sonst ging es bei den Kaliforniern im Sommer drunter und drüber. Star-Tackle Trent Williams und Top-Wide-Receiver Brandon Aiyuk verpassten nahezu das komplette Trainingscamp, weil beide um verbesserte Verträge pokerten - letztlich mit Erfolg. Ausfallen wird hingegen zunächst Offensiv-Hoffnung Ricky Pearsall, der bei einem Raubüberfall angeschossen wurde.

Auf eine Endspiel-Teilnahme hoffen auch die Ravens, die Detroit Lions, Philadelphia Eagles und Green Bay Packers. Letztgenannte haben mit Quarterback Jordan Love einen der Aufsteiger der Vorsaison unter Vertrag und aktuell einen der drei bestbezahlten Spieler der Liga (55 Millionen US-Dollar Jahressalär).

Bears angeln sich Caleb Williams

Einen weiteren potenziellen Star auf der Quarterback-Position haben sich in der Offseason die Chicago Bears geangelt. Caleb Williams wanderte im April im NFL-Draft als erster Pick zu dem Traditionsteam und soll dort ein jahrelanges Spielmacher-Problem beheben. Der 22-Jährige, zuletzt an University of Southern California aktiv, provozierte mit seinem Stil schon Vergleiche mit Mahomes. Die Bears haben seit fast 14 Jahren kein Play-off-Spiel mehr gewonnen.

Die NFL setzt indes weiter auf Internationalität. Gleich am 6. September treffen die Packers in der brasilianischen Metropole Sao Paulo auf die Philadelphia Eagles, zusätzlich gibt es drei Spiele in der schon längst bewährten Außenstelle London. In München spielen die New York Giants am 10. November gegen die Carolina Panthers.