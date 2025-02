Unvorstellbare Änderung in NFL! TV-Legende hört nach 15 Jahren auf

Er ist DIE STIMME der NFL. Scott Hanson gehört mit seiner Redzone zum NFL-Sonntag, wie das Amen zum Gebet. Doch nach 15 Jahren wird die Legende dem American Football den Rücken kehren.

Diese Meldung trifft NFL-Fans härter als das vorhersehbare Karriereende von Tom Brady vor einigen Jahren. Scott Hanson könnte nach 15 Jahren Redzone hinter sich lassen. Mit seiner unvergleichlichen Art begeisterte er Millionen Zuseher vor den Bildschirmen und behielt stets den Überblick. Seine 7 Stunden Football ohne Werbung ("Seven Hours of commercial free Football") sind schon längst Kult.

Doch nun läuft sein Vertrag mit NFL Media aus. Er hat die große NFL-Konferenz nicht nur miterfunden, sondern geprägt und entwickelt. In einem Interview verriet er, dass er in seiner ganzen Laufbahn als Mr. Redzone nur eine einzige WC-Pause einlegen musste.

Unvergessen ist auch, dass Hanson die Sendung ohne mit der Wimper zu zucken weiter moderierte, als in den NFL-Studios ein Feueralarm losging.

Olympia statt NFL?

Laut Front Office Sports wird Hanson ab nächstem Jahr zum TV-Sender NBC wechseln, wo er bereits während Olympia 2024 die "GoldZone" moderierte. Hinblickend auf Olympia 2026 in Mailand und vor allem die Sommerspiele 2028 in Los Angeles will der Sender ein neues Aushängeschild präsentieren können. "Scott brachte seinen unnachahmlichen Enthusiasmus und seine Energie in die GoldZone. NFL-Fans liebten es, ihm dabei zuzusehen, wie er seine All-in-Mentalität von den Football-Sonntagen auf die Olympischen Spiele in Paris übertrug", meinte etwa Molly Solomon von NBC.

Erst am Mittwoch gab der TV-Sender bekannt, dass man in Mailand erneut mit dem neuen Sportformat auf Sendung gehen wird. Derzeit laufen noch die Verhandlungen mit der NFL, allerdings stehen die Zeichen ganz klar auf Abschied. Denn mit dem Wechsel zu einem der größten Sender des Landes würde Hanson seinen geliebten Football nicht verlieren. NBC hat wöchentlich das Primetime-Spiel am Sonntagabend, dort könnte er zum Teil der Crew stoßen und die US-Fans weiter begeistern.

Fans geschockt

Die Meldung schlägt vor allem in den USA hohe Wellen. "Der Sonntag wird nie wieder der gleiche sein", schreibt ein User auf X (ehemals Twitter). Seitens der NFL gibt es bislang keine Stellungnahme. Wie es mit der beliebten Konferenz weitergeht und wer in die Fußstapfen treten könnte, ist nicht bekannt.

Klar ist aber, dass das Format weitergehen wird, weil es Teil von langjährigen TV-Verträgen weltweit ist. Dennoch wird es wohl nie wieder dasselbe sein.