Karriereende nach Super Bowl? Travis Kelce spricht über seine Zukunft

Seit seiner Beziehung zu Taylor Swift ist NFL-Superstar Travis Kelce noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass der 35-Jährige seine Karriere beenden könnte. Jetzt sprach er vor dem Super Bowl Klartext.

In der Nacht auf Montag (ab 0.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) haben die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles die Chance, als erstes Team der Geschichte drei Super-Bowl-Titel in Folge zu holen. Der amtierende Champion ist bereits in New Orleans gelandet und stellte sich am Media Day der Presse.

Allen voran stand auch diesmal wieder Superstar und Swift-Freund Travis Kelce im Fokus. Die Gerüchte, ob der Tight End nach einem historischen Titel-Coup seine Karriere beenden würde, umschrieb die in Ohio geborene Vereinslegende der Chiefs.

© Getty ×

"Ich weiß es nicht"

Er wurde gefragt, wo er sich in drei Jahren sehen würde. "Ich weiß es nicht, hoffentlich spiele ich immer noch Football. Ich liebe es, jeden Tag zur Arbeit zu kommen." Das ließ seine Fans erstmal durchatmen, doch dann ließ er doch noch einmal aufhorchen.

Gut gelaunt und mit Mardi-Gras-Kette geschmückt saß der 196-Koloss auf dem Podium und deutete die Möglichkeit an, dass es das mit seiner Karriere nach dieser Saison gewesen sein könnte. "Ich habe mich für andere Möglichkeiten in meinem Leben vorbereitet. Ich weiß, dass Football nicht ewig geht", erklärt Kelce, dass er seinen weiteren wirtschaftlichen Standbeinen nach der Saison nachgehen wird.

Doch vorerst hält er fest, dass er Teil der Kansas City Chiefs ist und daran beim derzeitigen Stand nichts ändern will. Ungeachtet dessen kann er sich ab nächster Woche auf einen ausgiebigen Urlaub nach einer anstrengenden Saison freuen - dann auch mit seiner Taylor und ganz viel Zeit zu zweit, ohne Tour-Stress und NFL-Wahnsinn.