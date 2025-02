Touchdown! Mahomes & Co. in New Orleans gelandet

Wenige Tage vor der 59. Auflage des Super Bowls (10. Februar ab 0.30 Uhr, live auf RTL) wird es langsam ernst.

Bereits am Sonntag landeten Kansas-City-Superstar Patrick Mahomes & Co. ganz lässig im Kapuzenpulli und mit der Sport-Sonnenbrille – das Accessoire, das seit der letzten Titelparty der Chiefs bei den NFL-Fans Kultstatus genießt – in New Orleans. Die Mission dort ist ganz klar: Geschichte schreiben mit einem historischen Three-Peat! Drei Titel in Folge – das gab es in der 105-jährigen NFL-Historie nämlich noch nie.

Eagles schwören im Caesars-Tempel Rache

Der Weg zum historischen Erfolg führt jedoch über die Philadelphia Eagles, die vor zwei Jahren im Super Bowl knapp mit 35:38 gegen die Chiefs verloren und nun auf Revanche brennen. Doch auch der Titelverteidiger hat klare Ziele. Für Mahomes, Coach Andy Reid, Travis Kelce und Chris Jones geht es nicht nur um den dritten Triumph in Serie, sondern auch um den insgesamt vierten Super-Bowl-Erfolg in ihrer Karriere – und das innerhalb von nur sechs Jahren!

Besonders brisant: 1970 sicherten sich die Chiefs in New Orleans ihren ersten Titel mit einem 23:7-Sieg gegen die Minnesota Vikings. Ein halbes Jahrhundert später könnten sie nun im 83.000 Zuschauer fassenden Caesars Superdome erneut Geschichte schreiben – und diesen besonderen Ort ein weiteres Mal zum Symbol ihres Triumphs machen.