Termin-Chaos: ORF zeigt Ski-Rennen nicht live im TV

Der Super-G ist dieses Mal nur zeitversetzt auf ORF 1 zu sehen.

Der Super-G von Beaver Creek ist aufgrund der aktuellsten Wetterprognose vorverlegt worden und soll nun einen Tag früher schon am Freitag (19.15 Uhr/MEZ) stattfinden. Damit findet das Skirennen aber zeitgleich mit der WM-Auslosung in Washington (startet um 18 Uhr) statt.

Der ORF hat sich nun entschlossen, auf jeden Fall bei der Auslosung zu bleiben, der Super-G wird dann (voraussichtlich) ab 19.40 Uhr zeitversetzt auf ORF 1 gezeigt.

© GEPA

Ski-Fans können aber auch auf das Internet ausweichen. Auf ORF ON meldet sich Rainer Pariasek rechtzeitig vor dem Rennen bereits live aus Beaver Creek.