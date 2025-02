Super Bowl LIX: Rekordpreise für 30-Sekunden-Werbespots

Der Super Bowl, das jährliche Finale der National Football League (NFL), ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein zentrales Ereignis für die Werbebranche.

Jedes Jahr investieren Unternehmen erhebliche Summen, um ihre Produkte und Dienstleistungen einem Millionenpublikum zu präsentieren. In diesem Jahr erreichen die Kosten für einen 30-sekündigen Werbespot neue Höchststände.

Rekordpreise für Werbespots beim Super Bowl

Für das diesjährige Finale, das am 9. Februar 2025 im Caesars Superdome in New Orleans, Louisiana (USA), stattfindet, müssen Unternehmen mindestens 8 Millionen US-Dollar (ca. 7,3 Millionen Euro) für einen 30-sekündigen Werbespot investieren. Mindestens zehn dieser Spots wurden zu diesem Preis verkauft. Mit einem Wechselkurs von etwa 0,91 Euro pro US-Dollar entspricht der Preis von 8 Millionen US-Dollar rund 7,28 Millionen Euro.

Die Beschilderung des Super Bowl LIX an der Außenseite des Caesars Superdome in New Orleans, Louisiana. © getty ×

Das bedeutet, dass jede einzelne Sekunde Sendezeit während des Super Bowls Werbetreibenden etwa 242.667 Euro kostet. ​Der übertragende Sender Fox Sports hat genaue Preise nicht offengelegt. Mark Evans, der zuständige Vizepräsident, erklärte jedoch, dass die Werbeplätze bereits im November ausverkauft waren. Eine Warteliste mit weiteren interessierten Unternehmen wurde eingerichtet, falls zusätzliche Sendezeiten verfügbar werden.

Erste Einblicke auf Social Media

Es wird erwartet, dass mehr als 120 Millionen Menschen das Spiel zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs verfolgen werden. Auch in diesem Jahr sind wieder Hersteller von Getränken und Snacks, Technologieunternehmen und Telekommunikationsfirmen unter den Werbetreibenden vertreten. Filmstudios und Streamingdienste haben ihr Engagement hingegen reduziert. Einige Unternehmen haben bereits in sozialen Medien erste Einblicke in ihre Super-Bowl-Werbung gegeben, um das Interesse der Zuschauer zu wecken. Der Mayonnaise-Hersteller Hellmann’s hat die Schauspieler Meg Ryan und Billy Crystal für seinen Spot gewonnen und deutet eine Rückkehr der Filmfiguren „Harry und Sally“ an.

Der Lieferdienst Uber Eats hat die Musikerin Charli XCX engagiert, und Chris Pratt wirbt für die Smartbrille des Meta-Konzerns. In der Halbzeitpause wird der amerikanische Rapper Kendrick Lamar auftreten, begleitet von der Sängerin SZA. Dies markiert das erste Mal, dass ein Solo-Rap-Künstler die Halbzeitshow des Super Bowl leitet.