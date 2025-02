× Diese geheime Botschaft steckt hinter Taylor Swifts Grammy-Look

Zwar ging Taylor Swift bei den Grammys 2025 leer aus, doch auf dem roten Teppich stahl sie trotzdem allen die Show! Ihr umwerfender Look sah nicht nur atemberaubend aus, sondern enthielt auch eine versteckte Botschaft.

Taylor Swift war nicht nur als Nominierte bei den Grammys 2025, sondern überreichte auch niemand Geringerem als Beyoncé den Grammy für das Album des Jahres! Doch während ihre Geste für Begeisterung sorgte, waren es die Details ihres Outfits, die die Fans zum Rätseln brachten. Auf dem roten Teppich erschien die Sängerin in einem leuchtend rubinroten Vivienne Westwood-Korsettkleid - mit einem überraschenden Detail.

Diese Botschaft versteckt sich hinter ihrem Grammy-Look

© Getty Images ×

Die Sängerin präsentierte sich auf dem roten Teppich in einem glitzernden, einseitig geschulterten Rüschen-Minikleid von Vivienne Westwood Couture. Dazu trug Taylor über 60 Karat Rubine von Lorraine Schwartz – darunter atemberaubende Wasserfall-Ohrringe, ein Ring-Duo und als besonderes Highlight: eine Rubin-Beinkette mit einem „T“-Anhänger, die Swift selbst mitgestaltet hatte. Wie es sich für Swift gehört, vervollständigte sie den Look mit einem Tupfer ihres typischen roten Lippenstifts.

T für Travis?

© Getty Images ×

Viele Fans spekulieren, dass das "T" für ihren Freund Travis Kelce steht. Die romantische Anspielung wäre nicht untypisch für Swift, die bekannt dafür ist, persönliche Botschaften in ihre Outfits und Songs einzuweben. Es könnte auch sein, dass die Beinkette eine Referenz zu ihrem Songtext aus „Guilty as Sin?“ sein könnte: “What if he’s written ‘mine’ on my upper thigh only in my mind?”

Ein rotes Statement für die Chiefs

Doch das ist nicht die einzige mögliche Bedeutung. Die Farbe Rot dominiert bereits seit Monaten Swifts Garderobe – nicht nur als Anspielung auf ihre legendäre Red-Ära, sondern auch als Zeichen der Unterstützung für ihren Freund Travis Kelce.

Die Kansas City Chiefs, für die Kelce spielt, tragen ebenfalls Rot als Teamfarbe – und Swift wurde in der aktuellen NFL-Saison oft in Chiefs-Fanartikeln gesichtet. Vielleicht wollte sie mit ihrem feurigen Grammy-Look ein weiteres Glückssymbol setzen, bevor Kelce nächste Woche mit seinem Team im Super Bowl antritt?