Grammys 2025: Gewagte Looks und viel nackte Haut

Am Sonntagabend verwandelten die 67. Grammy Awards Los Angeles in ein funkelndes Spektakel voller Stars, Musik und atemberaubender Fashion-Momente. Hier kommen die Highlights und die größten Modeaufreger.

Während Los Angeles noch unter den Folgen der verheerenden Brände leidet, brachten die Stars einen dringend benötigten Moment der Freude – und sie taten es mit Stil! Von Taylor Swift bis Miley Cyrus, von Lady Gaga bis Beyoncé – alle setzten auf maximalen Wow-Faktor. Ob funkelnde Couture-Roben, transparente Stoffe oder gewagte Cut-outs: Auf dem roten Teppich wurde nicht nur Musikgeschichte geschrieben, sondern auch ein wahres Fashion-Duell entfacht.

Grammys 2025: Die schönsten Looks vom roten Teppich

Zu den großen Gewinnern des Abends zählten Beyoncé, die mit beeindruckenden 11 Nominierungen ins Rennen ging, sowie Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter und Chappell Roan, die alle für unvergessliche musikalische Momente sorgten.

Die allgemeine Stimmung des Abends war zwar von einer gewissen Schwere geprägt, was sich auch in einigen düsteren Fashion-Statements widerspiegelte – etwa durch die dramatischen, opulenten Looks von Lady Gaga. Doch trotz der nachdenklichen Töne mangelte es keineswegs an Glanz und Glamour.

Cardi B setzte mit einem dramatischen, gefiederten Roberto-Cavalli-Kleid ein echtes Fashion-Statement, während Miley Cyrus in einem gewagten, ausgeschnittenen Saint-Laurent-Dress alle Blicke auf sich zog. Taylor Swift wurde mit einem maßgeschneiderten roten Paillettenkorsett von Vivienne Westwood zum absoluten Hingucker. Auch Olivia Rodrigo, Charli XCX und Billie Eilish sorgten für Highlights: Rodrigo glänzte in Vintage-Versace, Charli XCX beeindruckte in Jean Paul Gaultier, und Billie Eilish bewies ihr Gespür für Retro-Coolness mit einem Prada-Look.

Diese Outfits sorgten für Gesprächsstoff

Doch nicht jeder Look konnte überzeugen – einige Stars sorgten eher für Stirnrunzeln als Applaus. Den wohl kontroversesten Auftritt des Abends lieferte Bianca Censori, die Ehefrau von Kanye West. Sie erschien in einem nahezu unsichtbaren, komplett transparenten Minikleid, das kaum etwas der Fantasie überließ.

Für Gesprächsstoff sorgen diese Looks allemal.