Nackt-Skandal überschattet Grammy-Verleihung

Kanye West und Bianca Censori sorgten auf dem Roten Teppich für einen Nackt-Skandal.

Beyoncé räumte bei den Grammys groß ab. Erstmals hat die 43-Jährige die Auszeichnung für das beste Album des Jahres gewonnen. Die Sängerin wurde in dieser besonders bedeutenden Kategorie für ihr Werk "Cowboy Carter" ausgezeichnet. Gesprächsthema des Abends war aber nicht Beyoncé, sondern Kanye West mit seiner Bianca Censori.

© Getty ×

Die 30-Jährige erschien am roten Teppich in einem schwarzen Mantel, den sie dann plötzlich abwarf. Darunter hatte die Australierin praktisch gar nichts an.

© Getty ×

Bei genauerem Hinsehen konnte man dann ein durchsichtiges Mesh-Mini-Kleid entdecken.

© Getty ×

West und Censori sind seit mittlerweile drei Jahren verheiratet. Das Paar ist für seine Geschmacklos-Auftritte bekannt – nun wurde offenbar ein neuer Tiefpunkt erreicht.