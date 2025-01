Kanye West zeigt seine Bianca im "kleinsten Bikini der Welt" - mehr nackt als angezogen

Ob Bianca dieses Bild wirklich gerne in der Öffentlichkeit sehen will?

Kanye West hat am Montag auf Instagram einen extrem gewagten Schnappschuss seiner Frau Bianca Censori geteilt.

Mehr zum Thema

Auf dem Bild trägt sie - es kann kaum anders bezeichnet werden - den kleinsten Bikini der Welt. Der 47-jährige Rapper teilte das äußerst explizites Bild seiner Frau, das fast nichts der Fantasie überlässt, mit seinen 20,3 Millionen Followern. Mittlerweile ist das Foto gelöscht.

© Instagram

In Storys

Bianca steckte ihren Körper in den absurd kleinen schwarzen Zweiteiler, während sie für ein Bild posierte. Ob sie es vielleicht nicht gar so toll fand, so im Netz zu erscheinen? Das Foto, das auf Kanyes Instagram-Stories erschien.

Sorgen für Wirbel

Es ist nicht das erste Mal, dass Bianca eine Kontroverse ausgelöst hat, nachdem der italienische Bootsverleih Venetian sie nach dem Skandal um unsittliche Entblößung in Italien im letzten Sommer lebenslang gesperrt hat.

Das Paar löste eine Kontroverse aus, als sie in einem Wassertaxi in Venedig einen amourösen Moment genossen, bei dem West seinen nackten Hintern vor den gaffenden Touristen entblößte.