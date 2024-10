Der Rapper hat die Grenzen des guten Geschmacks weit überschritten.

Ist das ekelig, oder was? Rapper Kanye West, auch Ye genannt, und seine Ehefrau Bianca Censori sollen sich kürzlich getrennt haben. Noch ist nicht ganz klar, ob fix oder vorübergehend.

Hat sie benutzt

Doch die meisten Fans des Pärchens fanden es nicht weiter verwunderlich, dass Bianca den Rapper stehen hat lassen. Der hat sie nämlich ordentlich unter seiner Fuchtel gehabt, soll ihr diktiert haben, was sie anziehen und wie sie sich benehmen soll. Nicht gerade das, was eine erfüllende Beziehung ausmacht...

Vergewaltigungsvorwürfe

Nun werden aber weitere, schreckliche Details bekannt. West soll in den Menschenhandel- und Drogenskandal um P. Diddy verwickelt sein. Wests Ex-Assistentin Lauren Pisciotta verklagt den Rapper. Der Grund: Er soll sie unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben. Beweisstücke wie Screenshots geben nun aber Aufschluss darüber, wie Kanye tickt. So habe der vierfache Vater seiner Assistentin eine Textnachricht an Bianca Censori gezeigt. Was stand drin? Der angebliche Wortlaut der auf den 28. September 2022 datierten Message lautete: „Ich will deine Mutter f*****, bevor sie fährt“. Er hätte es toll gefunden, wenn seine damalige Freundin und spätere Ehefrau beim Akt zusieht...

Grausige Idee

Biancas Mama war zu dem Zeitpunkt auf Besuch bei ihrer Tochter und Kanye West, sie lebt in Australien. Biancas hilflose Antwort soll gewesen sein: "Sie ist verheiratet." Nämlich mit Biancas Vater Elio. Ob auch Wests berühmte Ex-Schwiegermutter Kris Jenner von ihm für ähnliches in Betracht gezogen wurde? Unklar. Allerdings soll er es mit anderen Mamas und Töchtern probiert haben laut seiner Assistentin.

Zwanghafte Beziehung

Laut Insidern habe sich die Familie große Sorgen um Bianca gemacht, da sie mit dem Skandal-Rapper selbst immer mehr zur Skandalnudel wurde. Ihre Nackt-Outfits seien eine Schande für die Verwandten gewesen. Angeblich habe Ye seine Frau dazu gezwungen, so freizügig auf die Straße zu gehen.