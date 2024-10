Bianca Censori: Ist DAS der Grund für die Scheidung von Kanye West?

In den US-Medien wird derzeit viel über das angebliche Ehe-Aus von Kanye West und Bianca Censori spekuliert

Freunden zufolge sollen sich Kanye West alias Ye und seine Gattin Bianca Censori vor einigen Wochen getrennt haben. Das Nackedei sei wieder zu ihrer Familie nach Australien geflüchtet, um sich ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Der Rapper soll in letzter Zeit viel alleine unterwegs gewesen sein. Unter anderem wurde er zweimal in einem jamaikanischen Restaurant in Tokyo gesehen.

Familie besorgt

Beide hüllen sich bisher in der Öffentlichkeit in Schweigen. Auch ihr Sprecher Milo Yiannopoulos verliert kein Wort über die kolportierte Trennung. Nachdem Censori vorübergehend wieder bei ihren Eltern eingezogen sein soll, wird spekuliert, dass diese ihr eine Kopfwäsche verpasst haben könnten. Laut Insidern habe sich die Familie große Sorgen um Bianca gemacht, da sie mit dem Skandal-Rapper selbst immer mehr zur Skandalnudel wurde. Ihre Nackt-Outfits seien eine Schande für die Verwandten gewesen. Angeblich habe Ye seine Frau dazu gezwungen, so freizügig auf die Straße zu gehen.





Letzter gemeinsamer Auftritt

Das Paar wurde zum letzten Mal am 19. September in einem Supermarkt fotografiert. Damals waren zwei der vier Kinder aus der Ehe mit Kim Kardashian dabei. Letztere reichte im Februar 2021 die Scheidung von West ein. Dieser tat mehrmals kund, dass er seine Ex-Frau zurückerobern wolle. Kardashian sagte über die Trennung, dass sie zu lange auf das Wohl anderer geschaut habe und sie sich nun "selbst glücklich machen will".