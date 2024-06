Frau von Kanye West zeigt sich im neuen Look

Sie sind bekannt, berühmt und gefürchtet wegen ihrer verrückten Outfits: Kanye West und seine Frau Bianca Censori provozieren gern. Jetzt zeigt sie sich im neuen Look.

Paris. Censori tritt zum ersten Mal mit rosa Haaren auf. Dazu trägt sie ein transparentes Tanga-Trikot, während sich der Rapper wie ein Imker in Paris kleidet.

Wandlungsfähig

Bianca, die in der Vergangenheit bereits brünett und blond war, scheint ihre neuer Look zu gefallen. Gut gelaunt trägt sie leicht gewellte Strähnen neben ihrem Mann.

Zweijähriges Jubiläum

Der Rapper trug ein komplett weißes Outfit mit einem elfenbeinfarbenen Netz über dem Gesicht, was es schwer machte, zu erkennen, dass er es wirklich war. Außerdem trug er weiße Handschuhe und Turnschuhe. Sein Outfit ließ ihn wie einen Imker aussehen. Bianca und der polarisierende Star feiern ihr zweijähriges Jubiläum. Am 20. Dezember 2022 hatten sie in Kalifornien geheiratet.