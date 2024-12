Kim "kopiert" Kanye Wests neue Frau Bianco Censori

Kim Kardashian wurde beschuldigt, die Frau ihres Ex-Mannes Kanye West, Bianca Censori, kopiert zu haben .

Der 44-jährige Reality-TV- Star Kim Kardashian zeigte auf Fotos, die sie am Sonntag auf Instagram teilte, ihr üppiges Dekolleté in einem knappen weißen bauchfreien Top und einem passenden Tanga, als sie nachts im Wald posierte. Die Mutter von vier Kindern trug eine Sturmhaube auf dem Kopf und ihr aufreizendes Outfit ließ Vergleiche mit den provokativen Modeentscheidungen der 29-jährigen Bianca Censori aufkommen, die oft dem Einfluss des 47-jährigen Kanye zugeschrieben werden.





Ihr knapper weißer Tanga war an den Seiten mit dünnen Schnüren zusammengebunden und den Look rundete sie mit braunen Stiefeln bis zur Mitte der Wade ab. Viele Fans wiesen darauf hin, dass Kim – die zuvor zugegeben hatte, nach ihrer Scheidung „Panikattacken“ bei der Suche nach ihrer Modeidentität gehabt zu haben, nachdem sie jahrelang von West selbst gestylt worden war – sich offenbar vom australischen Architekten inspirieren ließ. „Bianca hat sich vermehrt“, kommentierte ein User den neuen Look.





Kanye West hatte zuvor auf Instagram ein Bild von Bianca in einem ähnlichen Look geteilt, das sie in einem Tanga und einer schwarzen Kopfbedeckung aus Leder zeigt. Es ist nicht das erste Mal, dass Kim beschuldigt wird, Bianca zu kopieren . Im August lud die SKIMS-Gründerin Glamour-Fotos in einem frechen weißen Turnanzug und Strumpfhosen auf Instagram hoch. Das Outfit sah den gewagten Kombinationen aus Turnanzug und Strumpfhose, für die Bianca berühmt wurde, äußerst ähnlich.