© Picasso Estate, Paris, 2025

Porträt

Über 1 Millionen wert: DIESES Picasso-Gemälde wird verlost

09.12.25, 21:52
Teilen

In Frankreich wird ein Gemälde des Malers Pablo Picasso im Wert von mehr als einer Million Euro für einen guten Zweck verlost. 

Wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten, werden auf der Internetseite www.1picasso100euros.com insgesamt 120.000 Lose zum Preis von je 100 Euro verkauft. Das Gewinnlos soll dann am 14. April im Auktionshaus Christie's in Paris gezogen werden, die Ziehung wird live im Internet übertragen.

Bei dem Gemälde handelt es sich um ein Porträt der Fotografin und Malerin Dora Maar, die jahrelang Picassos Lebensgefährtin war. Picasso hatte das Bild mit dem Titel "Frauenkopf" 1941 gemalt. Die Verlosung wird den Angaben zufolge von Picassos Familie und Stiftung unterstützt, der Erlös soll an eine Stiftung zur Alzheimer-Forschung gehen.

Die Organisatoren um die französische Fernsehmoderatorin Péri Cochin hatten bereits 2013 und 2020 Kunstwerke von Picasso für einen guten Zweck verlost. 2013 war eine 25-Jährige aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania die glückliche Gewinnerin. 2020 gewann eine Buchhalterin aus Ventimiglia in Norditalien, die das Los von ihrem Sohn zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

