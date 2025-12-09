Nachwuchs bei den Hasselhoffs: David wird wieder Opa

Taylor-Ann Hasselhoff-Fiore ist wieder schwanger. Die Tochter von David Hasselhoff und Pamela Bach teilt die Baby-News über Instagram mit Ultraschallbildern und ihrem Ehemann Madison Fiore.

Vor neun Monaten starb Pamela Bach, die Mutter von Taylor-Ann Hasselhoff-Fiore, im Alter von 62 Jahren. Ein schwerer Schlag für die Familie, insbesondere für die zwei Töchter. Nun kann Taylor-Ann gute Nachrichten verkünden: Sie ist wieder schwanger. Zu mehreren Bildern mit ihrem Ehemann Madison Fiore und Tochter London (1) schrieb die 35-Jährige: "Frohe Weihnachten von den Fiores!!!! Kleine Überraschung für euch auf dem letzten Slide". Auf den ersten Bildern ist bereits ein Babybauch erkennbar, auf dem letzten Bild zeigt sie Ultraschallbilder, während Tochter London den Schwangerschaftstest hält.

Mehr lesen:

Familiengeschichte

Das Paar ist seit 2023 verheiratet, die erste Tochter London kam im August 2024 zur Welt. Der erneute Kinderwunsch folgt auf eine schwere Zeit für Taylor-Ann, nachdem ihre Mutter Pamela Bach im März 2025 verstorben war. Pamela Bach und David Hasselhoff waren von 1989 bis 2006 verheiratet; aus dieser Ehe gingen Taylor-Ann und ihre jüngere Schwester Hayley (33) hervor.

David Hasselhoff und Pamela Bach © Getty

Bereits auf die Geburt ihrer ersten Tochter hatte David Hasselhoff emotional reagiert und einen Schnappschuss mit London geteilt: "Ein weinender Opa. Sie ist einfach perfekt, Wow! Ich bin so gesegnet.” Die erneute Schwangerschaft von Taylor-Ann Hasselhoff-Fiore bringt der Familie nach einer schweren Zeit einen neuen Lichtblick.