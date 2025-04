Hasselhoff fehlte bei Beerdigung seiner Ex-Frau Pamela (†61)

Der Sänger soll laut Medienberichten bei der Trauerfeier der Mutter seiner Töchter gefehlt haben.

Von 1989 bis 2006 waren David Hasselhoff (72) und Pamela Bach verheiratet. Sie schenkte ihm die beiden Töchter Hayley (32) und Taylor (34). Erst vor Kurzem nahm sich die Ex des Sängers und Schauspielers mit nur 61 Jahren das Leben, sie wurde am Wochenende beerdigt. Bei der Trauerfeier waren laut "TMZ" 150 Menschen vor Ort, nur Hasselhoff habe man nicht gesichtet.

Mehr lesen:

Kein Kommentar

Die Töchter seien selbstverständlich anwesend gewesen. Warum David Hasselhoff die Trauerfeierlichkeiten schwänzte, sei unklar. Sein Sprecher habe auf Anfrage keinen Kommentar dazu abgegeben. Pamela beging am 5. März 2025 in ihrem Haus in Hollywood Hills, Kalifornien, Suizid. Sie soll Hasselhoff Mitte der 80er Jahre auf dem Set von "Knightrider" kennengelernt haben.

Anteilnahme im Netz

Die Schauspielerin hatte auch einige Gastrollen in der Kultserie "Baywatch", die ihren Ex-Mann berühmt machte. "Unsere Familie ist zutiefst betrübt über den Tod von Pamela Hasselhoff. Wir sind dankbar für die Liebe und Unterstützung, die uns in dieser schwierigen Zeit zuteilwird", ließ Hasselhoff noch über eine Aussendung wissen, als er von ihrem Ableben erfuhr.

Zum Muttertag postete Taylor eine Diashow mit Bildern ihrer Mutter. Die Fans nehmen Anteil: "Es tut mir so leid, dass du diesen Verlust hinnehmen musst. Ich habe meine Mutter ebenfalls durch Selbstmord verloren. Es ist sehr schmerzhaft und komplex." Ein anderer Follower schreibt: "Es zerreißt mir das Herz."