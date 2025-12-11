Feuer-Drama im Kinderzimmer! TV-Star Panagiota Petridou unter Schock

Bei der TV-Persönlichkeit wurde der schlimmste Albtraum Realität. Petridou warnt jetzt alle Eltern davor, wie schnell es brennen kann.

Für Eltern ist es wohl der absolute Albtraum: Flammen im Kinderzimmer! Genau das passierte jetzt TV-Moderatorin Panagiota Petridou bei sich zu Hause. Die VOX-Bekanntheit, unter anderem aus „Biete Rostlaube, suche Traumauto“, schildert den Vorfall in einem Instagram-Video. „Der Installateur schaltete die Sicherung rein und wieder raus. Dann stank irgendwas nach Rauch im Haus. Es brannte im Kinderzimmer“, erzählt sie.

Ursache des Brandes war demnach ein Heizstrahler, den Petridou ausgerechnet neben der Wickelkommode ihres dreijährigen Sohnes aufgestellt hatte – eine gefährliche Kombination, die sie selbst als „nicht nachahmenswert“ bezeichnet. Plötzlich sei das Gerät „auf einmal komplett abgefackelt“.





Sohn gerettet

Schnell reagierte die Moderatorin, brachte sich und ihren Sohn in Sicherheit und alarmierte die Feuerwehr. Dank des Einsatzes der Brandschutz-Experten konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Feuerwehr belüftete das Zimmer, löschte die letzten Glutnester mit einer Kübelspritze und kontrollierte den betroffenen Bereich. Dennoch sei das Kinderzimmer laut Petridou aktuell kaum nutzbar. „Es stinkt wie die Hölle da drin“, berichtet sie.

Glück im Unglück

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, doch die Moderatorin zieht aus dem Vorfall eine klare Lehre: „Ich habe erfahren, dass diese Heizstrahler viel Strom ziehen; wenn daran etwas defekt ist oder die Mehrfachsteckdose nicht für die Leistung ausgelegt war, kann das über Feuchtigkeit und durch Ein- und Ausschalten des Stroms zum Brand führen.“ Ihren Fans gibt sie einen dringenden Tipp mit auf den Weg: „Passt gut auf und steckt diese Teile aus der Steckdose!“