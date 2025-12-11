Nach Mager-Schock-Fotos: Kelly Osbourne schießt zurück!

Die Tochter der verstorbenen Rocker-Legende Ozzy Osbourne hat genug - jetzt wehrt sie sich gegen die gemeinen Reaktionen im Internet.

In den vergangenen Wochen hat Kelly Osbourne mit ihrem deutlich schlankeren Erscheinungsbild weltweit Schlagzeilen gemacht. Fotos der 41-Jährigen lösten im Netz eine Welle an Kommentaren aus – von ehrlicher Sorge bis hin zu abfälligen Bemerkungen. Nach dem Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne reicht es der TV-Persönlichkeit nun endgültig: Sie schlägt in einem emotionalen Statement zurück.

Kelly Osbourne reagiert auf Body-Shaming

In einem kurzen Video, das sie zunächst in ihrer Instagram-Story veröffentlichte und das später in der britischen TV-Sendung „Piers Morgan: Uncensored“ ausgestrahlt wurde, findet Osbourne klare Worte für all jene, die ihr Gewicht öffentlich kommentieren. „An die Leute, die immer noch meinen, sie seien lustig und gemein, indem sie Kommentare schreiben wie ‚Bist du krank‘ oder ‚Lass Ozempic weg, du siehst nicht gut aus‘: Mein Vater ist gerade gestorben, und ich gebe mein Bestes. Das Einzige, wofür ich im Moment lebe, ist meine Familie“, erklärt sie sichtbar angefasst.





„Ihr könnt mich alle mal!“

Hintergrund der heftigen Reaktionen ist der Tod von Rocklegende Ozzy Osbourne, der im Juli im Alter von 76 Jahren an einem Herzstillstand als Folge eines akuten Herzinfarkts starb – zusätzlich belastet durch seine Parkinson-Erkrankung. Die Trauer um ihren Vater hat bei Kelly tiefe Spuren hinterlassen, was auch ihre Mutter Sharon Osbourne in „Piers Morgan: Uncensored“ bestätigt. „Sie hat recht, weißt du“, sagt die 73-Jährige. „Sie kann momentan nichts essen.“ Sharon verteidigt ihre Tochter entschieden: „Online-Hass ist ein Schutzschild für unglückliche Menschen.“

Kelly Osbourne wehrt sich – und nimmt Trolle ins Visier

Kelly selbst kritisiert vor allem, von wem die verletzenden Kommentare offenbar stammen. Die meisten der „widerlichen“ und „schrecklichen“ Nachrichten kämen von „erwachsenen Frauen“, die selbst unzufrieden wirkten. Als Mutter des dreijährigen Sidney sei ihr derzeit schlicht nicht nach Perfektion zumute: „Wie soll ich denn im Moment aussehen? Die Tatsache, dass ich überhaupt aufstehe, mein Leben meistere und es versuche, sollte mehr als genug sein. Dafür sollte ich gelobt werden.“

Zu allem Schmerz gibt es aber auch Lichtblicke. Osbourne betont, dass sie viele unterstützende und liebevolle Reaktionen erreicht haben – Botschaften, die ihr Halt geben, während sie den Verlust ihres Vaters verarbeitet.