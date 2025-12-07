Ozzys Sohn: Jack Osbourne verkündet freudige Schwangerschaft – Baby Nummer fünf

Jack Osbourne (40) und seine Ehefrau Aree Gearhart erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Für den TV-Star ist es das fünfte Baby insgesamt.

Jack Osbourne gab die Schwangerschaft in "The Sun" bekannt. Über seine Gefühle sagte er: "Es ist großartig. Wir sind total aufgeregt." Das Kind sei geplant, kam aber etwas früher als erwartet: "Aber es ist definitiv etwas, das wir uns gewünscht haben, und irgendwie ist es auf wundersame Weise passiert."

Ozzy und Sharon Osbourne mit Sohn Jack © Getty

Die werdenden Eltern konnten Ozzy Osbourne (†76) noch vor dessen Tod über die Schwangerschaft informieren. Jack erklärte, dass die Nachricht ihm und seiner Frau auch emotional geholfen habe: "Es hat viel Energie aus der Trauer genommen und mir etwas mehr Hoffnung gegeben."

Insta-Posting mit Babybauch

Auf Instagram zeigen Jack und Aree Gearhart ihre Freude: In sommerlichen Outfits posieren sie vor einem See, die Hände schützend über Arees bereits sichtbare Babykugel. Jack kommentierte das Bild mit: "Oops, I did it again!"

Jack Osbourne und Aree Gearhart sind seit 2019 ein Paar. Ihre Beziehung machten sie im November desselben Jahres bei den American Music Awards öffentlich, nachdem Jack seine Scheidung von Ex-Frau Lisa Stelly abgeschlossen hatte. Das Ehepaar heiratete 2023, zwei Jahre nach der Verlobung. Bereits im Juli 2022 kam ihre Tochter Maple zur Welt.

Jack Osbourne hat drei weitere Töchter – Pearl (13), Andy (10) und Minnie (7) – aus der Ehe mit Lisa Stelly.