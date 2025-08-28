Alles zu oe24VIP
"Drecksweib!" Tochter von Ozzy Osbourne attackiert WWE-Star
28.08.25, 09:23
Die aktuelle Ausgabe von WWE „Monday Night RAW“ in Birmingham sorgte für einen absoluten Aufreger rund um den kürzlich verstorbenen Ozzy Osbourne.

Auslöser war eine Ansprache von Becky Lynch, amtierende Women’s Intercontinental Champion, die eine scharfe Spitze gegen die Stadt und ihren berühmtesten Sohn einbaute.

„Das Einzige Gute, das hierherkommt, ist vor einem Monat gestorben“, sagte Lynch mit Blick auf den im Juli verstorbenen Ozzy Osbourne. Der „Prince of Darkness“ war am 22. Juli im Alter von 76 Jahren gestorben. Lynch legte nach: „Aber Ozzy Osbourne hatte immerhin den Verstand, nach Los Angeles zu ziehen – in eine richtige Stadt. Denn wenn ich in Birmingham leben müsste, wäre ich auch gestorben.“

Kelly stinksauer

Während die Worte vor allem als verbale Attacke gegen das englische Birmingham gemeint waren, reagierte Kelly Osbourne empört. Auf Instagram schoss sie scharf zurück und bezeichnete Lynch als „respektloses Drecksweib“. Zudem kritisierte sie WWE dafür, eine derartige Bemerkung über ihren verstorbenen Vater und dessen Heimatstadt überhaupt zugelassen zu haben.

Ozzy Osbourne, 2021 in die WWE Hall of Fame aufgenommen, gilt als Legende der Rockmusik und wird in seiner Heimatstadt bis heute verehrt. Lynchs Auftritt sorgte daher nicht nur bei den Fans in der Arena, sondern auch in den sozialen Netzwerken für heftige Diskussionen.

