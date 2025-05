Schnellster IQ-Test der Welt: DIESE 3 Fragen zeigen, wie intelligent man ist

Der kürzeste Intelligenztest der Welt: Nur drei Fragen entscheiden

IQ-Tests faszinieren seit Jahrzehnten – sie versprechen, mit nur wenigen Aufgaben den Intellekt eines Menschen messbar zu machen. Obwohl ihre Aussagekraft immer wieder kontrovers diskutiert wird, bleibt ihr Reiz ungebrochen. Denn wer möchte nicht gerne wissen, wie es um die eigene Intelligenz bestellt ist?

Besonders viel Aufmerksamkeit hat in diesem Zusammenhang ein Test des renommierten Yale-Professors Shane Frederick auf sich gezogen. Der US-amerikanische Forscher hat den kürzesten Intelligenztest der Welt entwickelt – bestehend aus gerade einmal drei Fragen. Und diese haben es in sich: Sie wirken auf den ersten Blick simpel, doch sie zielen gezielt auf sogenannte kognitive Verzerrungen ab, also Denkfehler, die unser Gehirn oft unbewusst macht.

Wer alle drei Aufgaben korrekt löst, gilt laut Frederick als überdurchschnittlich gut im logischen und analytischen Denken. Der Test wird daher auch als Cognitive Reflection Test (CRT) bezeichnet. Ursprünglich wurde er entwickelt, um die Fähigkeit eines Menschen zu messen, impulsive Antworten zu hinterfragen und stattdessen überlegt zu reagieren.

Testen Sie sich selbst – hier sind die drei Fragen:

Ein Tischtennisschläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro.

Der Schläger kostet einen Euro mehr als der Ball.

Wie viel kostet der Ball? Fünf Maschinen benötigen fünf Minuten, um fünf Geräte herzustellen.

Wie lange brauchen 100 Maschinen, um 100 Geräte zu produzieren? Ein See ist mit Wasserrosen bedeckt. Jeden Tag verdoppelt sich die Menge.

Nach 48 Tagen ist der gesamte See vollständig bedeckt.

An welchem Tag ist der See zur Hälfte bedeckt?

Haben Sie alle richtig?

Die scheinbar naheliegenden Antworten führen viele Menschen in die Irre – denn sie beruhen meist auf einem schnellen, aber fehlerhaften Denkimpuls. Die korrekten Lösungen lauten:

5 Cent(Denn dann kostet der Schläger 1,05 Euro – zusammen ergibt das 1,10 Euro.)



5 Minuten(Jede Maschine produziert ein Gerät in fünf Minuten – egal wie viele es sind.)



47 Tage(Wenn sich die Fläche täglich verdoppelt, war der See einen Tag vor der vollständigen Bedeckung erst zur Hälfte bedeckt.)