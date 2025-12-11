Alles zu oe24VIP
Emir Karic, Sandro Stadelmann und Helge Payer
© Björn B.

Buchpräsentation

Das "Immo 1x1" in der Wiener Eden Bar

11.12.25, 11:13
Teilen

Autor Sandro J. Stadelmann lud zum Get Together und zur Präsentation seines neuen Buchs.

Die Präsentation des neuen Buches „Das Immobilien 1×1“ von Sandro J. Stadelmann sorgte in der Eden Bar in Wien für großes Interesse. Die Veranstaltung war vollständig ausgebucht und bot den Rahmen für einen Abend mit fachlichem Austausch, Gesprächen und prominenten Gästen.

Tanja Duhovich & Lukas Rotpuller

Tanja Duhovich & Lukas Rotpuller 

© Björn B.

Unter den Besucherinnen und Besuchern befanden sich zahlreiche bekannte Persönlichkeiten, darunter die ehemaligen Fußballprofis Helge Payer und Stefan Maierhofer, Nationalspieler Emir Karic, die Miss-Austria-Titelträgerinnen Silvia Schachermayer und Tanja Duhovich, Unternehmer Dr. Florian Koschat sowie Musiker Pireli.

Laura Rösner, Sandro Stadelmann und Florian Koschat

Laura Rösner, Sandro Stadelmann und Florian Koschat

© Björn B.

Stadelmann gab bei der Präsentation Einblicke in die Entstehung seines Buches sowie in über 17 Jahre Berufserfahrung in der Immobilien- und Baubranche. Er hob die Bedeutung von Vorbereitung, Transparenz und fundiertem Wissen für Käufer, Verkäufer, Investoren und Makler hervor.

Sandro Stadelmann und Stefan Maierhofer

Sandro Stadelmann und Stefan Maierhofer

© Björn B.
 

Ein besonderer Programmpunkt des Abends war die Ankündigung des bevorstehenden offiziellen Launches der neuen Privé-App. Das Projekt soll die Immobilienbranche ebenso wie den Lifestyle-Bereich um innovative digitale Funktionen erweitern.

