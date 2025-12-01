Schluss mit Blümchen: Sängerin feiert emotionalen Bühnen-Abschied

Jasmin Wagner hatte ihren letzten Auftritt als Blümchen und wurde dabei sehr emotional.

Nach fast drei Jahrzehnten Popgeschichte hat Jasmin Wagner (45) am Samstagabend ihren endgültigen Abschied als Blümchen gefeiert. Bei der Veranstaltung „Die 90er – Live on Stage“ in Mannheim stand sie ein letztes Mal in ihrer früheren Bühnenrolle und ließ gemeinsam mit dem Publikum die Ära der Eurodance-Ikone hochleben. Einen Tag später meldete sich die Sängerin via Instagram emotional zu Wort.

Emotionaler Dank nach dem Finale

Zu einem Foto, das sie strahlend auf der Bühne zeigt, schrieb sie: „Mannheim … wow.“ Und weiter: „Danke für diese krasse Stimmung, fürs Kommen und für einen Abend, den ich so schnell nicht vergessen werde.“ Schon vor dem Konzert hatte Wagner betont, wie sehr sie sich auf diesen besonderen Moment freue. In der Markthalle trat sie zusammen mit Kolleg:innen wie Loona und Touché auf, bereitete sich „ein letztes Mal“ mit ihrer „Blümchen-Crew“ vor und präsentierte zum Abschied selbstverständlich auch ihre größten Hits – darunter den Song, der ihre Karriere begründete: „Herz an Herz“. „Der Song, mit dem alles angefangen hat“, schrieb sie später in ihrer Story.

Vom Teenie-Phänomen zur 90er-Ikone – und der endgültige Abschied

1995 wurde Wagner als Teenager mit „Herz an Herz“ über Nacht berühmt. Es folgten weitere Ohrwürmer wie „Boomerang“ und „Kleiner Satellit (Piep, Piep)“, die sie zur Popfigur einer ganzen Generation machten. Anfang der 2000er verabschiedete sie sich bereits einmal von Blümchen und wandte sich der Schauspielerei zu. Doch 2019 folgte ein gefeiertes Comeback, ehe sie im Frühjahr 2025 schließlich das endgültige Aus bekanntgab.

Das geplante Abschlusskonzert im November in Hamburg musste sie Mitte August absagen, um sich um ihre erkrankte Mutter zu kümmern.

„Ich gehe zu einer Zeit, in der sich alles wunderbar aufgebaut hat“

Im Interview mit "spot on news" erklärte Wagner im Vorfeld ihres finalen Auftritts: „Es gibt Gründe dafür, mich von der Bühne zurückzuziehen, und ich gehe wirklich zu einer Zeit, in der sich alles wunderbar aufgebaut hat!“ Ein Abschied aus freien Stücken sei für sie „absolut ein Grund zu feiern“. Zudem werde ihre Musik auch ohne ihre persönliche Bühnenpräsenz weiterleben.