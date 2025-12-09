Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Felssturz
© ZOOM.TIROL

Eine Nacht lang

100 Bewohner nach Felssturz komplett eingeschlossen

09.12.25, 10:08
Teilen

Die Zufahrtsstraße war blockiert. 

Ein Felsbrocken ist Montagabend auf eine Gemeindestraße im Tiroler Rohrberg (Bezirk Schwaz) gestürzt und hat die einzige Zufahrtsstraße zu einer Siedlung vorübergehend blockiert.

Zu dem Felssturz war es Medienberichten zufolge gegen 18 Uhr gekommen. Die Straße zur betroffenen Mühlbachsiedlung wurde aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt. Nach einer Begehung durch einen Landesgeologen wurde die Sperre Dienstagvormittag wieder aufgehoben.

Mehr als 100 Bewohner waren betroffen. Verletzt wurde durch den Felssturz niemand.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden