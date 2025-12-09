100 Bewohner nach Felssturz komplett eingeschlossen

Die Zufahrtsstraße war blockiert.
Ein Felsbrocken ist Montagabend auf eine Gemeindestraße im Tiroler Rohrberg (Bezirk Schwaz) gestürzt und hat die einzige Zufahrtsstraße zu einer Siedlung vorübergehend blockiert.
Zu dem Felssturz war es Medienberichten zufolge gegen 18 Uhr gekommen. Die Straße zur betroffenen Mühlbachsiedlung wurde aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt. Nach einer Begehung durch einen Landesgeologen wurde die Sperre Dienstagvormittag wieder aufgehoben.
Mehr als 100 Bewohner waren betroffen. Verletzt wurde durch den Felssturz niemand.