McLaren-Party in China: Piastri siegt vor Norris

McLaren hat beim Großen Preis von China einen Doppelsieg durch Oscar Piastri und Lando Norris gefeiert.

Im zweiten Saisonrennen am Sonntag in Shanghai fuhr Piastri ungefährdet zu seinem dritten Grand-Prix-Erfolg in der Formel 1, Australien-Sieger Norris baute indes seine WM-Führung aus. Mercedes-Pilot George Russell komplettierte als Dritter das Podium. Lewis Hamilton, der am Samstag mit dem Sprint-Sieg seinen ersten Triumph im Ferrari gefeiert hatte, wurde Sechster.

Für McLaren war es der 50. Doppelsieg in der F1-Historie. Weltmeister Max Verstappen belegte nach einem starken Finish den vierten Platz vor Charles Leclerc im Ferrari, Liam Lawson kam im zweiten Red Bull nicht über Rang 15 hinaus. In der Gesamtwertung führt Norris nun wieder acht Punkte vor Verstappen. Weiter geht es in der Motorsport-Königsklasse am 6. April in Suzuka/Japan.