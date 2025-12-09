Lehrerzimmer und Klassen verwüstet: Jugendliche brachen in Mittelschule ein

Die Höhe des Schadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Sechs Jugendliche dürften in den vergangenen Wochen dreimal in die Mittelschule in Mattersburg eingebrochen sein, um dort Bargeld zu stehlen und mehrere Klassen sowie das Lehrerzimmer zu verwüsten. Die 14- bis 16-Jährigen wurden nach dem jüngsten Einbruch in der Nacht auf Samstag ausgeforscht, so die Polizei. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt angezeigt.

Bildschirme, Laptops, Fenster beschädigt

Die Teenager aus dem Bezirk Mattersburg dürften die Tür zur Schule gewaltsam aufgebrochen haben und so ins Gebäude gelangt sein. Dort beschädigten sie mehrere Laptops, Bildschirme und Einrichtungsgegenstände. Auch Fensterscheiben zerbrachen sie. Bei ihren Befragungen zeigten sich die sechs Jugendlichen laut Polizei geständig. Ein Teil des gestohlenen Geldes konnte sichergestellt werden. Die Höhe des Schadens war noch Gegenstand der Ermittlungen.