Giftformel-Prozess: Ex-Kneissl-General vor Gericht

Der frühere Generalsekretär im damaligen FPÖ-Außenministerin von Karin Kneissl, Johannes Peterlik, steht vor Gericht.

Heute startet der Prozess gegen den Ex-Generalsekretär der ehemaligen FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl am Landesgericht Wien. Johannes Peterlik muss sich wegen Amtsmissbrauch und Verletzung der Geheimhaltungspflicht verantworten.

Giftanschlag im britischen Salisbury 2018

Im Zentrum steht ein geheimer Bericht zum Giftanschlag im britischen Salisbury 2018. Diesen soll er angefordert und dem Ex-Chefinspektor des BVT, Egisto Ott, zugänglich gemacht haben. Im Bericht soll auch die Formel des Nervengifts Nowitschok enthalten gewesen sein.

Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek

Die Giftformel soll letztendlich auch beim Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek gelandet sein, der sich damit jedenfalls brüstete. Marsalek ist bekanntlich seit Jahren flüchtig und dürfte mittlerweile beim russischen Inlandsgeheimdienst FSB angeheuert haben.