Giftformel-Prozess: Ex-Kneissl-General vor Gericht

Der frühere Generalsekretär im damaligen FPÖ-Außenministerin von Karin Kneissl, Johannes Peterlik, steht vor Gericht.
Heute startet der Prozess gegen den Ex-Generalsekretär der ehemaligen FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl am Landesgericht Wien. Johannes Peterlik muss sich wegen Amtsmissbrauch und Verletzung der Geheimhaltungspflicht verantworten.
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Giftanschlag im britischen Salisbury 2018
Im Zentrum steht ein geheimer Bericht zum Giftanschlag im britischen Salisbury 2018. Diesen soll er angefordert und dem Ex-Chefinspektor des BVT, Egisto Ott, zugänglich gemacht haben. Im Bericht soll auch die Formel des Nervengifts Nowitschok enthalten gewesen sein.
Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek
Die Giftformel soll letztendlich auch beim Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek gelandet sein, der sich damit jedenfalls brüstete. Marsalek ist bekanntlich seit Jahren flüchtig und dürfte mittlerweile beim russischen Inlandsgeheimdienst FSB angeheuert haben.