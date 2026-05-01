Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Feuerwehr-Einsatz: Der Lenker fuhr die steile Böschung in Richtung Zugstrecke hinab.
© FF Straßwalchen

1,64 Promille

Betrunkener Lenker landet mit Auto auf Bahngleisen

01.05.26, 14:02
Teilen

Sowohl der Lenker als auch sein Beifahrer blieben unverletzt. Der Bahnverkehr musste für die Bergung des Autos kurzzeitig gesperrt werden.

Salzburg. Ein 21-jähriger Oberösterreicher ist in der Nacht auf Freitag um 1.30 Uhr mit seinem Pkw in Stockham in der Gemeinde Straßwalchen (Flachgau) von der Straße abgekommen und letztendlich auf den dortigen Bahngleisen der Weststrecke stehen geblieben.

Feuerwehr-Einsatz: Der Lenker fuhr die steile Böschung in Richtung Zugstrecke hinab.

Feuerwehr-Einsatz: Der Lenker fuhr die steile Böschung in Richtung Zugstrecke hinab.

© FF Straßwalchen

Feuerwehr-Einsatz: Der Lenker fuhr die steile Böschung in Richtung Zugstrecke hinab.

Feuerwehr-Einsatz: Der Lenker fuhr die steile Böschung in Richtung Zugstrecke hinab.

© FF Straßwalchen

Die ÖBB sperrten kurzzeitig den Bahnverkehr. Beim Autofahrer wurden 1,64 Promille gemessen, berichtete die Polizei am Freitag. Sein gleichaltriger Beifahrer und er blieben unverletzt. Das Auto konnte von einem Abschleppunternehmen mit Hilfe der alarmierten Feuerwehr geborgen werden.

Dem Alko-Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wird er angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen