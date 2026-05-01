Betrunkener Lenker landet mit Auto auf Bahngleisen

Sowohl der Lenker als auch sein Beifahrer blieben unverletzt. Der Bahnverkehr musste für die Bergung des Autos kurzzeitig gesperrt werden.

Salzburg. Ein 21-jähriger Oberösterreicher ist in der Nacht auf Freitag um 1.30 Uhr mit seinem Pkw in Stockham in der Gemeinde Straßwalchen (Flachgau) von der Straße abgekommen und letztendlich auf den dortigen Bahngleisen der Weststrecke stehen geblieben.

Feuerwehr-Einsatz: Der Lenker fuhr die steile Böschung in Richtung Zugstrecke hinab. © FF Straßwalchen

Feuerwehr-Einsatz: Der Lenker fuhr die steile Böschung in Richtung Zugstrecke hinab. © FF Straßwalchen

Die ÖBB sperrten kurzzeitig den Bahnverkehr. Beim Autofahrer wurden 1,64 Promille gemessen, berichtete die Polizei am Freitag. Sein gleichaltriger Beifahrer und er blieben unverletzt. Das Auto konnte von einem Abschleppunternehmen mit Hilfe der alarmierten Feuerwehr geborgen werden.

Dem Alko-Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wird er angezeigt.