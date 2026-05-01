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Alarmstart: Eurofighter fangen Geister-Jet ab
© Apa

In Kärnten

Alarmstart: Eurofighter fangen Geister-Jet ab

Von
01.05.26, 14:38
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Zwei Eurofighter sind am frühen Freitagvormittag vom Flughafen Klagenfurt gestartet, um ein Luftfahrzeug zu identifizieren.  

Nach Angaben von Christoph Hofmeister vom Militärkommando Kärnten handelte es sich bei diesem Alarmstart um ein "Normprozedere", wie auch der ORF Kärnten berichtete. Die Eurofighter kehrten innerhalb weniger Minuten zum Flughafen Klagenfurt zurück.

Österreichischer Luftraum 

Das Luftfahrzeug, das sich dem österreichischen Luftraum näherte, hatte sich nicht gemeldet. In den meisten dieser Fälle habe der Pilot lediglich vergessen, das Funkgerät einzuschalten, so Hofmeister. Sobald Kontakt aufgenommen werden und der Pilot sich identifizieren kann, ist er zum Weiterflug berechtigt.

Eurofighter-Flugzeuge 

Um den Militärflugplatz in Zeltweg zu entlasten, werden seit einem Jahr Eurofighter-Flugzeuge über das Wochenende auch an anderen Flughäfen stationiert. In Klagenfurt sind seit dem Osterwochenende 2025 immer wieder Eurofighter-Maschinen platziert.

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