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19-Jähriger fuhr immer wieder mit Linienbus herum: geschnappt
© zoom.tirol

Nächtliche Touren

19-Jähriger fuhr immer wieder mit Linienbus herum: geschnappt

01.05.26, 14:31
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Der junge Lenker konnte von der Polizei ausgeforscht werden und ist geständig. Sein Komplize konnte flüchten.

Tirol. Ein 19-Jähriger hat im Brixental im Bezirk Kufstein in den vergangenen Wochen während der Nacht mehrfach Linienbusse unbefugt in Betrieb genommen. Am Donnerstagabend war er kurz nach 21.00 Uhr erneut mit einem Linienbus unterwegs, wurde aber in Hopfgarten von einer Polizeistreife gestoppt.

Der 19-Jährige ergriff mit einem Komplizen die Flucht, wurde aber ausgeforscht - die Identität des zweiten Mannes war vorerst unbekannt. Der junge Tiroler zeigte sich laut Polizei geständig. Der Verdächtige besitzt keine Lenkberechtigung für Busse. Die Ermittlungen zur Ausforschung des zweiten Mannes dauerten an.

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