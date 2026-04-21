85-Mio-Mann: Kurbelt Bayern Transfer-Karussell an?

Noch einen Monat dauert die aktuelle Saison, aufgrund des WM-Starts im Juni kocht die Transferküche jetzt schon beinahe über. Der FC Bayern hat dabei einen England-Star im Visier und könnte damit ein teures Transferkarussell in Gang bringen.

Auch wenn die Bayern nach dem eingefahrenen Bundesliga-Titel und zwei Halbfinals (DFB-Pokal & Champions League) noch voll auf Triple-Kurs sind, laufen die Planungen für die kommende Saison schon auf Hochtouren. Und auch Harry Kane erledigt seinen Teil beim Kampf um begehrte Top-Transfers.

Denn laut Transfer-Journalist Ben Jacobs hat Newcastles Anthony Gordon bereits Gespräche mit seinem Nationalteam-Kollegen geführt. Die Münchner sollen am pfeilschnellen Newcastle-Star ernsthaftes Interesse zeigen. Der 25-Jährige liefert nämlich trotz schwacher "Magpies"-Saison sehr starke Werte.

85 Mio. Euro für Anthony Gordon

Gordon ist auf beiden Flügeln und im Sturmzentrum einsetzbar. 17 Tore und fünf Vorlagen in 46 Spielen sind eine solide Ausbeute. Besonders spannend sind wohl seine zehn Tore und zwei Vorlagen in nur zwölf Königsklassen-Matches.

Probleme gibt es dem Vernehmen nach aber bei der Ablöse. Auch wenn der geborene Scouser (Liverpool) einem Transfer, vor allem auch zu den Bayern, offen gegenüberstehen soll, hat Newcastle mit Vertrag bis 2030 eine sehr gute Verhandlungsbasis. Geforderte Ablösesumme: 85 Millionen Euro - also 20 Mio. weniger, als Bayern bereit wäre zu zahlen.

Duell um Leipzig-Juwel

Währenddessen startet Newcastle aber auch schon die Jagd nach seinem Nachfolger und blickt dabei wieder einmal in die Bundesliga. Der Leipzig-Überflieger Yan Diomande steht ganz oben auf dem Zettel. Der 19-Jährige geigt zwölf Toren und sieben Vorlagen in der Bundesliga auf, die geforderten 100 Millionen Euro könnten aber zum Problem werden.

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Ebenso das Interesse von anderen Topklubs, darunter Liverpool. Laut Sky-Informationen machen die Reds bei seiner Verpflichtung nun ernst, er wurde als einer der Nachfolger von Legende Mohamed Salah auserkoren. Die Reds luchsten Newcastle im Sommer bereits Alexander Isak (125 Mio. Euro) weg und verpflichteten davor bereits deren Wunsch-Nachfolger Hugo Ekitike (80 Mio. Euro). Liverpool angelt aber auch an Gordon, den sie bereits vor zwei Jahren wollten und der trotz Everton-Vergangenheit ein bekennender LFC-Fan ist.

Jedenfalls werden auch die Leipziger eine ordentliche Summe in die Hand bekommen, die sie nach einer durchwachsenen Saison ebenfalls wieder auf dem Transfermarkt ausschütten werden. Und so dreht sich das Karussell fleißig weiter.