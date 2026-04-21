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Kompany
© Getty

Im TV

Kompany lehnte mehrere Anfrage für WM ab

21.04.26, 11:09
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Während die Spieler aus einer langen, anstrengenden Saison direkt zur Weltmeisterschaft nach Nordamerika reisen müssen, können ihre Trainer ein wenig ausspannen. Das wird sich auch Bayern-Erfolgscoach Vincent Kompany gedacht haben, der mehrere Anfragen für die WM ablehnte.

Das geht aus einem Bericht der englischen "Daily Mail" hervor. Gleich mehrere TV-Anstalten sollen beim 40-Jährigen angefragt haben, damit er während des Großevents als TV-Experte zur Verfügung steht.

Der Kampf um die Experten rund um den Globus ist groß, mit Thierry Henry, Jürgen Klopp, Thomas Müller oder Zlatan Ibrahimovic sind bereits zahlreiche Giganten im Fernsehen zu sehen. Kompany ist in England weiterhin ein großer Name, immerhin gewann er zahlreiche Titel mit Manchester City.

Alle jagen Kompany

Die grandiosen Leistungen seiner Bayern sind natürlich auch nicht verborgen geblieben, sein makelloses Englisch und seine ruhige, besonnene Art sind für die Sender natürlich auch anziehend. Und auch seine Verbindung zu Englands Kapitän Harry Kane hätte spannende Infos gebracht, aber vergebens.

Doch Kompany lehnte alle Angebote ab und möchte sich auf das Wesentliche konzentrieren: Erholung, Zeit für die Familie und natürlich Vorbereitung für die nächste Saison. Immerhin soll auf den Triple-Angriff in dieser Saison - die Bundesliga ist bereits eingesackt, im DFB-Pokal und der Champions League wartet das Halbfinale - ein weiterer 2027 folgen.

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